Разработан проект новой Концепции развития туристической отрасли

На пресс-конференции в Үкімет үйі министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал об итогах реализации Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» за 4 месяца 2017 года, передает Primeminister.kz.

В рамках Модернизации 3.0 задачи по развитию внутреннего и внешнего туризма выведены в число шести ключевых приоритетов олимпийской трассы экономической модернизации.

«Ожидается, что в течение пяти лет рост ВВП в сфере туризма составит порядка 15%, численность занятого населения в туристической отрасли составит порядка 530 тысяч человек, реальный рост инвестиций в туризм составит 23%», — заявил министр.