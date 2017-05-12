Разработан проект новой Концепции развития туристической отрасли
Задачи по развитию внутреннего и внешнего туризма выведены в число шести ключевых приоритетов экономической модернизации.
Задачи по развитию внутреннего и внешнего туризма выведены в число шести ключевых приоритетов экономической модернизации.
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В рамках Модернизации 3.0 задачи по развитию внутреннего и внешнего туризма выведены в число шести ключевых приоритетов олимпийской трассы экономической модернизации.
«Ожидается, что в течение пяти лет рост ВВП в сфере туризма составит порядка 15%, численность занятого населения в туристической отрасли составит порядка 530 тысяч человек, реальный рост инвестиций в туризм составит 23%», — заявил министр.
Согласно информации главы ведомства, на сегодняшний день разработан проект новой Концепции развития туристической отрасли до 2020 года. В документе обозначены меры по продвижению туристического рынка Казахстана в мире через активное развитие инфраструктуры турбизнеса и сервиса, создания Национального офиса, широкой презентации богатого