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20:55 (мск), источник: Profinance.kz

Разработан проект новой Концепции развития туристической отрасли

Задачи по развитию внутреннего и внешнего туризма выведены в число шести ключевых приоритетов экономической модернизации.

Источник: Reuters

На пресс-конференции в Үкімет үйі министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал об итогах реализации Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» за 4 месяца 2017 года, передает Primeminister.kz.

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В рамках Модернизации 3.0 задачи по развитию внутреннего и внешнего туризма выведены в число шести ключевых приоритетов олимпийской трассы экономической модернизации.

«Ожидается, что в течение пяти лет рост ВВП в сфере туризма составит порядка 15%, численность занятого населения в туристической отрасли составит порядка 530 тысяч человек, реальный рост инвестиций в туризм составит 23%», — заявил министр.

Согласно информации главы ведомства, на сегодняшний день разработан проект новой Концепции развития туристической отрасли до 2020 года. В документе обозначены меры по продвижению туристического рынка Казахстана в мире через активное развитие инфраструктуры турбизнеса и сервиса, создания Национального офиса, широкой презентации богатого историко-культурного наследия страны, природных зон, достижений и возможностей, в спорте, культуре.

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