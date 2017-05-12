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22:41 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Сайт свердловского главка МВД «прилег» вслед за федеральным

На полицейских порталах вывешено предупреждение о технических работах.

Сайты МВД РФ и региональных управлений полицейского ведомства столкнулись с техническими неполадками в своей работе.

Как передает корреспондент «АиФ-Урал», на порталах третьего уровня домена мвд.рф, в том числе ГУ МВД по Свердловской области, вечером 12 мая в верхней части главной страницы вывешено предупреждение о возможных неудобствах при работе с сайтом и проведении технических работ. Такое же предупреждение выставлено и на домене второго уровня мвд.рф.

По одной из версий, обсуждающихся на форуме клуба «Лаборатории Касперского», причиной мог стать вирус. Как заявил тредстартер под ником pipok, проблема, вероятно, вызвана вредоносным объектом @WanaDecryptor@.exe и носит массовый характер.

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