Прогноз погоды на 13 мая

Температура воздуха в Бричанах и Сороках — +21, в Бельцах — на градус выше. В Оргееве термометры покажут 23 градуса, в Кишиневе и Тирасполе — 24. До 25-ти выше ноля прогреется воздух в Леове, до 26-ти — в Комрате и Кагуле.

Воскресенье тоже будет дождливым, а вначале следующей недели синоптики обещают переменную облачность. В Кишиневе — 16−19 выше ноля, ночью +13.