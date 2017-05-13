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07:48 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 13 мая

По всей стране ожидаются грозы, а во второй половине дня — ливни и усиление ветра. В силу вступит желтый код метеоопасности.

Источник: Publika.md

Температура воздуха в Бричанах и Сороках — +21, в Бельцах — на градус выше. В Оргееве термометры покажут 23 градуса, в Кишиневе и Тирасполе — 24. До 25-ти выше ноля прогреется воздух в Леове, до 26-ти — в Комрате и Кагуле.

Воскресенье тоже будет дождливым, а вначале следующей недели синоптики обещают переменную облачность. В Кишиневе — 16−19 выше ноля, ночью +13.

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