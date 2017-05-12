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23:12 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Первые электробусы вышли на линию в Минске

Новый для страны вид транспорта — электробусы модели Е433 Vitovt Max Electro производства Белкоммунмаш — появился в троллейбусном парке № 2.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Обкатка уже пройдена, и вчера два белых и два желтых Витовта вышли на линию: ездить они будут по 59-му троллейбусному маршруту. Корреспонденты СБ прокатились на электробусе и узнали, в чем его преимущества.

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Чтобы курсировать по маршруту, электробусам нужно немного: всего лишь периодически пополнять заряд батареи, которого хватает приблизительно на 20 километров хода. В городе для этого есть три зарядные станции — в самом троллейбусном парке, что на улице Ванеева, на ДС Серова и конечной остановке по улице Долгобродской. Здесь мы и дожидаемся электробуса. Заглядываем в кабину, чтобы, пока машина обедает (обычно от конечной до конечной расходуется чуть меньше половины заряда батареи, а значит, на подпитку уходит минуты четыре), пообщаться с водителем Виктором Макаревичем, который раньше управлял троллейбусом-гармошкой модели АКСМ-333. Он говорит:

— В кабине очень удобно, есть мониторы, на которые выводится изображение с видеокамер, установленных в салоне. Одна направлена на пантограф — я могу наблюдать за процессом зарядки. Когда она окончена, слышу звуковой сигнал и еду дальше. Раньше в троллейбусе приходилось следить за двумя путями: проводами над головой и собственно дорогой. Сейчас, конечно, работать значительно проще. А вообще, сегодня весь день слышу обсуждения: кажется, пассажирам электробус пришелся по вкусу.

Кстати.

Салон электробуса рассчитан на 150 пассажиров. Мест для сидения — 38, одно — для человека с ограниченными возможностями. Заходить в электробус с детской коляской удобно — ступенек нет. Вторая дверь в салоне оборудована трапом-пандусом — для пассажиров с ограниченными возможностями. В передней части салона есть две розетки на 220 вольт и две USB. Зарядка транспорта абсолютно безопасна: люди могут находиться и в салоне, и рядом с электробусом. Токоутечка исключена.

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