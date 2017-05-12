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12 мая, источник: Интерфакс

Рогозин пообещал изучить идею отказа от сотрудничества по МКС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ждет, что Роскосмос изучит экспертное мнение о целесообразности для России отказаться от дальнейшего участия в проекте Международной космической станции (МКС).

Источник: Reuters

«Вопрос будущего пилотируемых программ надо обсуждать, а не плыть по течению, отвечая лишь за процесс, а не за результат. Ко мнению этого эксперта стоит прислушаться, а не привычно отмахиваться. Ждем от Роскосмоса объективного анализа ситуации и конкретных предложений. Иначе отстанем не только от США, но и других космических держав. Останется лишь только ностальгия по былым временам», — написал Рогозин в фейсбуке.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на эксперта сообщили, что России необходимо прекратить участие в проекте МКС и направить свои силы на космическое сотрудничество со странами БРИКС.

Комментарии
3
Олег Андронов
Украинцы после отказа по поводу сотрудничества предложат свои услуги ракетного топлива основанного на расстоплении сальца )
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vesta
Вместе с НАСА - поклоны массонские. И. Прокопенко
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Леонид Барковский
"Вместе с БРИКС на батуте прыгс!!"(с) Д.Рогозин
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