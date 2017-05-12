Рогозин пообещал изучить идею отказа от сотрудничества по МКС

«Вопрос будущего пилотируемых программ надо обсуждать, а не плыть по течению, отвечая лишь за процесс, а не за результат. Ко мнению этого эксперта стоит прислушаться, а не привычно отмахиваться. Ждем от Роскосмоса объективного анализа ситуации и конкретных предложений. Иначе отстанем не только от США, но и других космических держав. Останется лишь только ностальгия по былым временам», — написал Рогозин в фейсбуке.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на эксперта сообщили, что России необходимо прекратить участие в проекте МКС и направить свои силы на космическое сотрудничество со странами БРИКС.