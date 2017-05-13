В Петербурге пройдет праздник в честь котов, живущих в Эрмитаже

Церемония открытия праздника пройдет в полдень в Большом дворе Зимнего дворца. Здесь состоится подведение итогов школьного конкурса «Путешествие эрмитажного кота на Восток», затем пройдет отрытый конкурс «Мой эрмитажный кот». В течение дня будет работать творческая площадка «Художественная мастерская».

«День эрмитажного кота» — специальный проект, разработанный в Государственном Эрмитаже и посвященный кошкам, живущим в музее. Коты стали важной частью жизни музея и одной из значительных эрмитажных легенд.

На третьем этаже Зимнего дворца откроется выставка-событие «Плох тот кот, что не мечтает стать тигром» — показ лубочной картинки с изображением двух мальчиков, гранатов и кота в маске тигра из собрания музея.

В субботу и воскресенье для посетителей будут открыты подвалы Зимнего дворца — с 12.00 до 16.00 можно принять участие в прогулке «Там, где живут кошки». Также по залам музея будет организована игра «Читая Овидия, или Путешествие с эрмитажным котом».

Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала «Указ о высылке ко двору котов». Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей. Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды — в дни блокады Ленинграда.

После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за необычными «сотрудниками». В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50−60 котов и кошек.