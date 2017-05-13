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09:02 (мск), источник: Prokazan.ru

ГИБДД РТ временно прекратила регистрацию новых автомобилей и прием экзаменов

ГИБДД РТ временно прекратила регистрацию новых автомобилей и прием экзаменов. Об этом вечером 12 мая сообщила пресс-служба ведомства.

 — В связи с техническими неполадками временно прекращены регистрационные и экзаменационные действия. О начале работы будет сообщено дополнительно, — сообщили в ведомстве.

Кстати, Госавтоинспекция МВД РТ объявила набор в строевые подразделения дорожно — патрульной службы на должности инспектора ДПС. Обо всех требованиях можно прочитать на официальном сайте ГИБДД РТ.

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