ГИБДД РТ временно прекратила регистрацию новых автомобилей и прием экзаменов

— В связи с техническими неполадками временно прекращены регистрационные и экзаменационные действия. О начале работы будет сообщено дополнительно, — сообщили в ведомстве.

Кстати, Госавтоинспекция МВД РТ объявила набор в строевые подразделения дорожно — патрульной службы на должности инспектора ДПС. Обо всех требованиях можно прочитать на официальном сайте ГИБДД РТ.