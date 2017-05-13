В пружанском Городечно половина воспитанников детского сада — близнецы

Причем семья Кирилла и Никиты Хайко многодетная, за пятилетними братьями помогает присматривать десятилетняя старшая дочь Саша. СГ расспросила воспитателей и родителей, каково это — растить малышей в двойном экземпляре.

ГОРОДЕЧНЕНСКИЙ детский сад совсем небольшой — в старинном одноэтажном польском здании 1938 года размещается всего одна группа, в которую приходят восемь ребят от трех до шести лет. Корреспондента заведующая детским садом Галина Годуйко для начала усадила возле горячей печки, облицованной старинной кафельной плиткой, на которой изображен царь пущи зубр. Населенный пункт находится чуть в стороне от дороги, что ведет в Беловежскую пущу. Помнят ли старожилы, чтобы в Городечно рождались близнецы? Оказалось, это скорее редкость. Правда, у рабочего по обслуживанию детского сада Александра Вакульчика в семье как раз двойня: сейчас Николай и Александр уже взрослые. Семья Хайко, о которой мы уже упоминали, из Городечно. Тетя мальчуганов, сестра их отца, также родила двоих сразу. А вот вторая парочка близнецов, Валерия и Амелия Ильины, не местные. Девчушки, которым в июне исполнится по шесть лет, перебрались на Пружанщину вместе с родителями из деревни Малашковичи Климовичского района.

Внешне малыши очень похожи на свою пару, различить, кто Кирилл, а кто Никита, на первый взгляд невозможно. Папа посоветовал воспитателям ориентироваться по родинкам и родимым пятнышкам. Ну, а одногруппники часто, чтобы не ошибиться, называют их коллективным именем братики. С похожестью близнецов связано немало историй. По характеру мальчики кардинально отличаются: Никита взрывной, Кирилл спокойный. Это заметно сразу: когда двоюродный брат Ильиных Денис Левченко помешал им кататься на качелях, Никитос устроил настоящий бунт. Был случай, вспоминает воспитатель Наталия Крук, когда флегматичный ребенок решил подшутить над братом и начал упорно настаивать на том, что Никита — это он. Никакие доказательства не действовали.

Малыши бесконечно воюют за игрушки — каждому нужен точно такой же экземпляр, как у брата. Всю одежду приходится покупать одинаковую, разве что при отсутствии вариантов мама уговаривает, к примеру, надеть куртки разных цветов. Но есть и плюсы. Мальчишки с детства привыкли занимать друг друга, прежде у них даже был свой особый язык. Организовать сюжетно-ролевую игру с братом получается легко.

Амелия и Валерия немножко отличаются по росту, одежда всегда разная. Даже транспортные средства предпочитают разные: одна выбрала велосипед, вторая — самокат. Дети и воспитатели легко их отличают, но вот парадокс. Друг друга парочки близнецов никак не могут разделить. К примеру, Лера действует методом исключения — подходит к Никите и спрашивает: Ты мой принц? Тот ругается. Девочка понимает, что ошиблась, и идет к более сговорчивому Кириллу, который млеет от внимания.

Из детского сада малышей забирают не только родители, но и родственники. Дело в том, что мамы близнецов — операторы машинного доения на МТК Городечно ОАО Шени-Агропродукт, а у них график работы не всегда позволяет освободиться к пяти часам. Отец мальчиков работает там же животноводом, папа девочек трудится на заготовке леса в частной фирме. Однако на этот раз забирают детей мамы. Алина Хайко прихватила с собой и десятилетнюю Сашу. Первый вопрос — ей: легко ли справляться с близнецами?

— Воюю, — смеется светлоглазая девчушка. — Хорошо, недавно у нас появился Мухтар, немецкая овчарка. Теперь он отвлекает внимание на себя.

А Алина Владимировна вспоминает реакцию мужа, когда на первом ультразвуковом исследовании ей сообщили о грядущем пополнении — двух крохах, которых врач не распознала как мальчиков. Перспектива стать отцом трех девочек Александра немного шокировала. Но в итоге первый прогноз не оправдался. Правда, есть у близнецов одна особенность — они нередко устраивают вдвойне более разрушительные шалости, чем один ребенок. Бьют стекла, рассыпают крупы и муку — родителям приходится всегда быть начеку.

Маме второй парочки, Виктории Ильиной, и вовсе пришлось нелегко, ведь она была совсем юной, когда узнала о своем положении: сейчас ей всего 23 года. Однако это не помешало ей добиться хороших результатов в профессии: по итогам прошлого года сельчанка победила в районном конкурсе операторов машинного доения до 30 лет.

И эту семью дети удивляли своими проделками. К примеру, Лера однажды постригла себя практически под ноль, а сестренке отрезала челку. Если обычные карапузы разрисовывают обои, то Ильины ухитрились добраться с фломастерами до потолка, используя свою двухъярусную кровать. А еще, пока родители спят утром, сестрички разыскивают спрятанные взрослыми конфеты. И все же, несмотря на все связанные с воспитанием трудности, Ильины также не хотят останавливаться на двоих детях — семья должна быть большой. Отправят Валерию и Амелию в школу и планируют подумать о появлении брата. Может быть, снова не одного? Ведь чудес много не бывает!

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В Беларуси в 2016 году по сравнению с предыдущими годами увеличилось число рождений двоен, сообщили в Национальном статкомитете. Так, в прошлом году двойни родились у 1 348 женщин (в 2010-м — у 1027).