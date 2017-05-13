Пляж для инвалидов появится во Владивостоке

Таким образом мэрия Владивостока поддержала инициативу общественной организации «Ковчег», которую возглавляет участник предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в городскую думу Артем Моисеенко. Наряду с пандусами, «голосовыми» светофорами, специальными ограждениями для колясочников строительство пляжа станет еще одним этапом реализации программы «Доступная среда», делающей жизнь этих людей проще и комфортнее. Подобных пляжей в России единицы, и опыт Владивостока, несомненно, окажется крайне ценным.

Летом на станции Санаторная, в парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо, будет возведен деревянный настил, по которому смогут свободно проезжать инвалидные коляски. В планах строительства также монтаж дорожки из твердого покрытия до песчаной полосы. Неподалеку разместятся терраса с кабинкой для переодевания и душевую. Еще один пункт строительства касается детского отдыха.

— На пляже установят игровой комплекс для ребятишек, здоровье которых требует повышенного внимания, — отметил Артем Моисеенко, депутат Гордумы от фракции «Единая Россия». — Такие дети особенно нуждаются в помощи взрослых. К купальному сезону будут закуплены специальные приспособления для спуска на воду, проведены работы по обустройству автостоянки, перехода через железнодорожные пути, и все мы сможем полноценно насладиться летом, солнцем и морем. Я считаю, это наша большая победа.

Большое всегда складывается из малого. Но для отдельного человека это малое может оказаться очень значимым, как для жителя Владивостока Александра Павлова, который с марта обращался в разные инстанции с просьбой о помощи.

Весной около его дома управляющая компания ремонтировала трубы. Работы закончились, а развороченная яма осталась, заново положить асфальт никто не озаботился. Александр передвигается на инвалидной коляске, и разрытая дорога сильно усложнила ему жизнь. Неоднократные обращения в управляющую компанию результата не дали. Помог решить проблему председатель Приморского регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», участник предварительного голосования Сергей Немировский. Он организовал специалистов, которые быстро и качественно привели дорогу в порядок.

— Не бывает незначительных мелочей, если человек просит помочь, значит, для него это важный вопрос, — уверен Сергей Владимирович. — Что бы ни происходило, нужно быть готовым решать проблемы, с которыми к тебе обращаются, конкретными действиями. Я представляю Ленинский район и знаю нужды его жителей. Раз люди поддерживают твою кандидатуру, они в тебя верят, и доверие это дорогого стоит. Его нужно оправдывать, причем не словами, а делами, что я и продолжу делать независимо от результатов предварительного голосования.

Напомним, что 28 мая жители Владивостока определят кандидатов от партии «Единая Россия», которые будут выдвинуты на выборы в городскую думу 10 сентября. По словам секретаря Приморского регионального отделения Партии Валентина Шуматов, в списке участников предварительного голосования, который насчитывает 150 человек, много новых фамилий.

— Среди кандидатов большое количество молодых, инициативных людей, желающих приносить пользу родному городу. Праймериз даст им возможность испытать свои силы в политике, — заметил он.