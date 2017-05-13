Астрономы нашли «теплый Нептун» сравнительно недалеко от Земли

В частности, они обнаружили в 430 световых годах от Земли уникальную планету. Ее атмосфера состоит из гелия и водорода. Планета (ей присвоили имя HAT-P-26b) вращается вокруг небесного тела, которое старше нашего Солнца примерно в 2 раза. Ее особенность заключается в том, что она очень похожа на Нептун размерами и характером вращения вокруг звезды, но при этом является «теплой» планетой.

Удалось установить, что в атмосфере планеты присутствует водная составляющая. По этому показателю экзопланета значительно опережает аналогичные небесные тела.

Кроме того, в небесах HAT`а парят необычные облака из сульфида динатрия. Это разновидность бескислородной соли. Их внешний вид можно только вообразить, поскольку он существенно отличается от привычных облаков из водяного пара.