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07:35 (мск), источник: БЕЛТА

Астрономы нашли «теплый Нептун» сравнительно недалеко от Земли

Команда ученых из разных стран, возглавляемая Ханной Уэйкфорд из NASA и профессором Дэвидом Сингом из университета Экстера, опубликовали результаты наблюдений, которые могут перевернуть представления о процессах эволюции планет.

Источник: БЕЛТА

В частности, они обнаружили в 430 световых годах от Земли уникальную планету. Ее атмосфера состоит из гелия и водорода. Планета (ей присвоили имя HAT-P-26b) вращается вокруг небесного тела, которое старше нашего Солнца примерно в 2 раза. Ее особенность заключается в том, что она очень похожа на Нептун размерами и характером вращения вокруг звезды, но при этом является «теплой» планетой.

Удалось установить, что в атмосфере планеты присутствует водная составляющая. По этому показателю экзопланета значительно опережает аналогичные небесные тела.

Кроме того, в небесах HAT`а парят необычные облака из сульфида динатрия. Это разновидность бескислородной соли. Их внешний вид можно только вообразить, поскольку он существенно отличается от привычных облаков из водяного пара.

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