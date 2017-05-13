В Британии хотят разрешить интернет-пользователям удалять «ошибки юности»

Обещание под угрозой штрафа заставить социальные сети и коммуникационные компании по требованию удалять нежелательные посты, сделанные до достижения пользователями совершеннолетия, связано с тем, что, по последним данным, треть работодателей отказывают потенциальным кандидатам после ознакомления с их аккаунтами в социальных сетях. Бывший премьер-министр Тони Блэр ранее признавался, что никогда бы не занял такой высокий пост, если бы во времена его юности существовали социальные сети.

Также социальные медиа, в соответствии с обещанным консерваторами новым законом, ждут большие штрафы в том случае, если они будут допускать ситуации, при которых пользователи случайно будут «натыкаться» на порнографические и экстремистские материалы.

Компании, согласно планам правящей партии, должны будут начать более внимательно относиться к сообщениям пользователей об обнаружении оскорбительных или противоречащих закону интернет-страниц, фотографий и текстов.

Данные меры объясняются немалым количеством случаев, когда в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube появлялись материалы экстремистского свойства, а также порнография с участием несовершеннолетних.