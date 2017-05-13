Незатейливые котлеты по-киевски: 10 фактов, которых вы не знали

Котлеты по-киевски — куриные грудки с сочной начинкой из сливочного масла с чесноком — в 1970-е годы были одним из культовых блюд, которое можно было найти в любом обеденном меню. Со временем их популярность сошла на нет, и котлеты по-киевски наравне с салатом-коктейлем из креветок и тортом «Шварцвальд» стали воспринимать как кулинарное недоразумение и предали забвению.

В последние годы рецепт пережил своеобразное возрождения и робко вернулся в меню ресторанов. Теперь это традиционное блюдо предлагают шеф-повара Coin Laundry, Straight And Narrow и Parlor.

1. Никто на самом деле не знает истории возникновения блюда

История этого блюда запутана и полна противоречивых домыслов, его изобретение приписывают французским, русским и украинским поварам. Некоторые утверждают, что его рецепт придумали в начале XIX века в Париже — в период, когда французская кухня и культура были чрезвычайно модными в России и русские повара ездили во Францию учиться кулинарному искусству.

2. Также неизвестно, откуда взялось его название

Споры о том, было ли это блюдо изобретено французским или русским шеф-поваром, ведутся до сих пор. Между тем. к началу XX века оно, по-видимому, носило одновременно два названия: côtelettes de volaille (буквально — «котлеты из мяса птицы») и poulet à la Maréchale (то есть нечто, обсыпанное панировочными сухарями и приготовленное во фритюре). Утрата французского названия объясняется царившими в Советском Союзе антибуржуазными настроениями и потребностью в более простых пролетарских наименованиях.

Украинский шеф-повар Вячеслав Грибов утверждает, что причиной переименования является то, что рецепт был в свое время изменен киевскими поварами, а как другие настаивают, что это название было присвоено блюду исключительно для привлечения в американские рестораны иммигрантов из Восточной Европы.

3. Раньше к блюду прилагалось руководство по мерам безопасности и охраны здоровья

Блюдо было настолько популярно в советских гостиницах, что туристические брошюры предупреждали постояльцев о риске забрызгаться горячим маслом.

4. Все готовят его по-разному

Большинство современных британских рецептов предлагают делать из куриной грудки кармашек и начинять его чесночным маслом. Согласно книге русской кухни, котлеты должны изготавливаться из «отделенного от костей отбивного мяса куриных грудок и иметь аккуратно завернутые края». В Киеве котлеты всегда подаются на косточке.

5. Чеснок не является обязательным ингредиентом

Крепкий вкус чеснока, с которым обычно ассоциируется цыпленок по-киевски, может быть главной причиной не заказывать это блюдо на первом свидании, однако украинский повар Вячеслав Грибов (который готовил котлеты по-киевски для Фиделя Кастро и Билла Клинтона) настаивает на том, что в соответствии с подлинным рецептом чеснок в котлеты вообще не добавляется. «Изначально это блюдо подавалось на встречах первых лиц. Чеснок здесь абсолютно неуместен».

6. Блюдо вошло в историю британской пищевой промышленности

Именно котлеты по-киевски были первыми в Великобритании полуфабрикатами, которые Marks and Spencer’s выбросили на прилавки в 1979 году по цене 1,99 фунта стерлингов. Этот продукт задумывался как более изощренная альтернатива «телеужину» — что-то вроде блюда, которое работающая женщина среднего класса могла бы предложить зашедшим в гости друзьям.

7. Однажды его задействовали в исследовании британской экономики

Блюдо считалось настолько важным для британского потребителя, что Управление национальной статистики Великобритании включило его в корзину товаров народного потребления, которую используют для измерения инфляции.

8. Но оно очень быстро утратило свою популярность

Цыпленок по-киевски был одним из культовых продуктов 1970-х годов, но к концу 1980-х, с распространением эффектной «нувель куизин», вышел из моды.

9. Блюдо оказалось предметом недавних политических споров

В феврале этого года репортер The New York Times отметил в своем Twitter, что блюдо, идентичное котлетам по-киевски, подается в столовой российского Министерства иностранных дел под названием «котлеты по-крымски», что иные восприняли как заявление о претензиях России на украинский полуостров. Российское министерство поспешило уточнить, что речь идет о другом блюде — его готовят из куриных бедрышек, а не из грудок.

10. Мы возвращаемся к нему в тяжелые времена

Несмотря на присущие им негативные ассоциации, в последние годы котлеты по-киевски вновь обретают популярность. В 2011 году M & S и Tesco сообщили о более чем 20-процентном росте продаж, объяснив заинтересованность в этом продукте тем, что в период рецессии потребители нуждаются в уюте и теплоте, которые дарит им знакомая с детства еда.

Люси Рахим, The Telegraph