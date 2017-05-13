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08:49 (мск), источник: Вести Приморье

Свыше двух тысяч двухсот выпускников школ Владивостока будут сдавать ЕГЭ в этом году

Выпускников в этом году во Владивостоке 2211 человек. Все школьники будут сдавать два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Еще девять предметов предлагаются ребятам на выбор. Для сдачи ЕГЭ в этом году во Владивостоке подготовлено 14 пунктов вместимостью до 150 человек. В аудиториях, где будут сдавать экзамен, установят камеры видеонаблюдения.

Подготовку к проведению Единого государственного экзамена в школах Владивостока обсудили на заседании межведомственной комиссии в администрации города. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, в правила его проведения периодически вносятся изменения. Так, в 2015 году экзамен по математике был разделён на базовый и профильные уровни, а единый госэкзамен по иностранному языку два года назад пополнился разделом «Говорение». В этом году изменения произошли в ГИА: если раньше ученики должны были сдавать только два предмета — математику и русский язык, то с этого года они обязаны сдавать еще два предмета на выбор.

Неизменными остаются запреты и ограничения: так, по-прежнему действует полный запрет на использование средств сотовой связи. Причем он распространяется для всех — учеников, преподавателей, организаторов экзамена, присутствующих представителей СМИ и наблюдателей.

Для сдачи ЕГЭ в этом году во Владивостоке подготовлено 14 пунктов вместимостью до 150 человек. В аудиториях, где будут сдавать экзамен, установят камеры видеонаблюдения. Обязательно наличие металлодетекторов на входе в пункт сдачи экзамена, специальными гарнитурами и средствами цифровой аудиозаписи оборудованы кабинеты для сдачи ЕГЭ по английскому языку.

Выпускников в этом году во Владивостоке 2211 человек. Все школьники будут сдавать два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Еще девять предметов предлагаются ребятам на выбор. Самый большой интерес у выпускников уже несколько лет подряд вызывает обществознание. Эту дисциплину выбрали 1393 школьника краевого центра, что составило 63% от общего их количества. На втором месте среди предметов, чаще всего выбираемых старшеклассниками для сдачи, — история, которую пожелали сдавать 917 человек. На третьем месте — физика, 701 школьник. Самой невостребованной стала география. На экзамен по этой дисциплине придут 156 человек.

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