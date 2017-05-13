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09:05 (мск), источник: Вести Приморье

Загруженность МФЦ Приморья теперь можно отследить на сайте

Сайт приморских МФЦ стал еще интереснее для посетителей. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, помимо полностью обновлённого интерфейса, на веб-ресурсе появились новые функции, в том числе и статистика очереди.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, новая версия портала разработана в фирменном стиле российских МФЦ и проста в использовании.

«Предыдущую версию сайта посещали около тысячи человек в день. Мы решили увеличить аудиторию и сделать ресурс максимально полезным для пользователей. Здесь можно познакомиться с перечнем услуг, оказываемых в центрах, найти адреса всех приморских МФЦ, а также отследить их загруженность в режиме реального времени», — отметили в ведомстве.

Новая и очень удобная функция отслеживания очередей в МФЦ появилась по поручению вице-губернатора Алексея Сухова.

«Мы ориентируемся на мировую практику. Мониторинг загруженности — это очень удобно и для посетителей, и для представителей администраций, курирующих отрасль госуслуг. Пользователь может подобрать удобное время для посещения или выбрать менее загруженное МФЦ в населенном пункте. Всего по краю их 37, а с учетом филиалов в Приморье работают около почти 430 окон обслуживания», — отметил заместитель главы региона.

Приморье является одним из ведущих регионов в сфере предоставления государственных услуг. Более половины жителей края зарегистрированы на портале Госуслуг и являются его активными пользователями.

По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского непрерывно ведется работа по переводу новых услуг в электронный вид. Так, например, более 80% услуг департамента труда и социальной защиты можно уже сейчас получить без посещения ведомства. Аналогичная работа ведется и по другим направлениям.

Напомним, совершенствование системы получения государственных услуг вошло в перечень майских Указов Президента России Владимира Путина. Так, к 2018 году доля зарегистрированных пользователей на Едином портале госуслуг в регионах должна быть не меньше 70%. Сегодня Приморский край занимает 14 место в рейтинге Минкомсвязи по данному показателю.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморье составляет 94% в то время, как среднее значение по России — 82,9.

Количество граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в Приморье также выше средней по стране — 59,8, а в России — 51,3.

Среднее время ожидания в очереди в МФЦ — 15 минут, против 21,9 минут среднероссийского показателя.

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