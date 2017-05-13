В Карагандинской области супермаркет выплатил моральный ущерб за проданный сырок с плесенью

Елена Теличенко купила в супермаркете глазированные творожные сырки импортного производства. На поверку пищевая продукция оказалась испорченной, сообщает портал eKaraganda.

Некачественный товар покупательница заметила, когда её ребёнок уже съел часть сырка. Этого оказалось достаточно, чтобы малыш получил отравление желудка. Факт отравления подтвердили врачи поликлиники, куда мать обратилась за медицинской помощью.

Возмущённая покупательница решила не оставлять этот инцидент безнаказанным и обратилась в областное управление по защите прав потребителей, предоставив испорченный сырок на экспертизу. Микробиологическое исследование показало, что продукт действительно был не пригоден к употреблению. В нём выявили присутствие недопустимого содержания дрожжей, плесени и золотистого стафилококка.

По результатам проведенной экспертизы, супермаркет выплатил штраф за продажу некачественного продукта в размере 10 МРП, или 22 690 тенге. Кроме того, на основании результатов проверки и заключения врачей Елена Теличенко подала иск о возмещении компенсации за нанесённый моральный вред. Ущерб она определила в размере порядка 800 000 тенге. Однако всю сумму получить ей не удалось.

«Из заявленных 783 000 тенге суд постановил вернуть только 97 000», — рассказала Елена Теличенко.

Женщина сообщила, что решением суда недовольна и будет опротестовывать его в вышестоящей инстанции.