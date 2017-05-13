Член Лондонской Королевской академии даст концерт в Хабаровске

23 мая в Хабаровской филармонии пройдет концерт органиста, члена Лондонской Королевской академии музыки Колина Эндрюса, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Музыкант представит программу «Повесть о двух городах: Лейпциг и Париж», в которой прозвучат органные произведения композиторов, живших и творивших в этих европейских городах. Концерт органиста даст возможность послушать величественные композиции Баха, сочиненные в лейпцигский период творчества, а также изысканные произведения французов — Франка, Бонне, Видора.