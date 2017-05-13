Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Мышцы способны чувствовать сахар
Ярош обратился к властям Украины после беспорядков 9 мая
Эксперты предупредили об опасности веганства для детей
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Даже не соизволил встать»: соцсети о встрече Трампа с Климкиным
СМИ о Лужкове в Грузии: Саакашвили в бешенстве
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
"Я знаю, что любима и люблю": Анисина показала себя с Джигурдой
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
22По миру прошел Первомай
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
07:25 (мск), источник: Informburo.kz

Жители Костанайской области напуганы заползающими во дворы гадюками

Сельчане в Костанайской области говорят, что их атакуют змеи. Опасные «гости» повадились заползать прямо в хоздворы.

Источник: Informburo.kz

Жительнице села Терентьевка Ирине Арцукевич удалось сфотографировать одну такую гадюку. Снимок она разместила в соцсетях, пишет газета Айна.

Змею Ирина застала у себя во дворе, причём уже не в первый раз. По мнению женщины, гадюки облюбовали село из-за замусоренных придомовых территорий.

«У нас много пустырей в селе, но люди не хотят это убирать, ленятся. А, между тем, змеи ползут к нам именно по этой причине, из-за заброшенности, из-за большого количества сухих веток, бурьяна. У нас ведь дети бегают, играют на улице. Да и взрослые тоже в опасности. Не хотелось, чтобы были укусы. Не знаю, как донести это до людей. Это очень сложно», — посетовала Ирина Арцукевич.

Трагических последствий от встречи со змеёй семье Арцукевич удалось избежать, так как непрошеную гостью сразу заметили и обезвредили.

Сейчас Ирина пытается призвать односельчан к наведению санитарного порядка в Терентьевке во избежании нашествия гадюк.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Караганде уволена кондуктор, пожелавшая пассажирам подавиться билетами
Сноуден: за кибератаку несет косвенную ответственность АНБ США
В КНДР не исключают диалога с США при подходящих условиях
Рогозин пообещал изучить идею отказа от сотрудничества по МКС
Ничушкин заявлен за сборную России, Капризов покидает ЧМ
В России повышается минимальная розничная цена на водку
Президент Сербии сравнил экс-премьера Косово с бешеной собакой
«Челси» стал шестикратным чемпионом Англии по футболу
Спорт
Хоккеисты сборной России сыграют со словаками на чемпионате мира Российская команда является лидером группы А и в случае очередного успеха гарантирует себе место в четвертьфинале
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь