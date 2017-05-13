Жители Костанайской области напуганы заползающими во дворы гадюками

Жительнице села Терентьевка Ирине Арцукевич удалось сфотографировать одну такую гадюку. Снимок она разместила в соцсетях, пишет газета Айна.

Змею Ирина застала у себя во дворе, причём уже не в первый раз. По мнению женщины, гадюки облюбовали село из-за замусоренных придомовых территорий.

«У нас много пустырей в селе, но люди не хотят это убирать, ленятся. А, между тем, змеи ползут к нам именно по этой причине, из-за заброшенности, из-за большого количества сухих веток, бурьяна. У нас ведь дети бегают, играют на улице. Да и взрослые тоже в опасности. Не хотелось, чтобы были укусы. Не знаю, как донести это до людей. Это очень сложно», — посетовала Ирина Арцукевич.

Трагических последствий от встречи со змеёй семье Арцукевич удалось избежать, так как непрошеную гостью сразу заметили и обезвредили.

Сейчас Ирина пытается призвать односельчан к наведению санитарного порядка в Терентьевке во избежании нашествия гадюк.