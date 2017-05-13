Жители Костанайской области напуганы заползающими во дворы гадюками
Сельчане в Костанайской области говорят, что их атакуют змеи. Опасные «гости» повадились заползать прямо в хоздворы.
Сельчане в Костанайской области говорят, что их атакуют змеи. Опасные «гости» повадились заползать прямо в хоздворы.
Жительнице села Терентьевка Ирине Арцукевич удалось сфотографировать одну такую гадюку. Снимок она разместила в соцсетях, пишет газета Айна.
Змею Ирина застала у себя во дворе, причём уже не в первый раз. По мнению женщины, гадюки облюбовали село
«У нас много пустырей в селе, но люди не хотят это убирать, ленятся. А, между тем, змеи ползут к нам именно по этой причине,
Трагических последствий от встречи со змеёй семье Арцукевич удалось избежать, так как непрошеную гостью сразу заметили и обезвредили.
Сейчас Ирина пытается призвать односельчан к наведению санитарного порядка в Терентьевке во избежании нашествия гадюк.