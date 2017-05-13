Баян Есентаева: Я планировала написать книгу на пенсии

Продюсер рассказала, что книга писалась четыре месяца. Пока остается неизвестной дата выхода книги. Сейчас идет работа с художником, который готовит эскизы к книге, поскольку Баян не хочет использовать фотографии и обещает, что это будет несколько другой стиль с дизайнерской стороны.

«Выпустить произведение — это командный труд. Книга написана, теперь ее нужно оформить. Она словно камень, требующий огранки, причем серьезной. 2 месяца мы ее писали, 2 месяца точили», — отметила Баян.

Она призналась, что планировала написать книгу на пенсии. «Но общество вынудило расставить точки, чтобы не было лишних вопросов. Многие интересуются моей личной жизнью настолько, что просто залезли в нее. И я не могу защититься от такого натиска, укрыться не получается. Меня слишком видно. Поэтому мне пришлось написать книгу, чтобы люди поняли, что я просто женщина, со своими плюсами и минусами, ошибками, победами, поражениями», — объяснила Есентаева.

Есентаева поделилась, что уже поступали предложения на экранизацию книги. «Отдать право на свою жизнь в кино, конечно, я никому не смогу. И потом вопрос морали и этики, насколько это скромно снимать фильм о себе. По поводу кино, многие звонили и предлагали снять фильм по книге, говорили, что это будет хит. Я их понимаю, но если это будет бомба, пусть это будет моя бомба. Давайте, посмотрим, как воспримется книга».