Выпускникам школ придется сдавать экзамены в школе перед ЕНТ

Во всех регионах подготовка уже завершена. Тесты тоже готовы и как раз сейчас печатаются в секретном режиме.

По введенным в этом году новым правилам, которые так похожи на старые, выпускникам снова придется сдать сначала выпускные экзамены в школе и только потом ЕНТ. Если они, конечно, хотят поступить в вуз.

Экзамены в школе состоят из пяти предметов: 4 обязательных и один на выбор. ЕНТ тоже включает в себя пять дисциплин, но уже три обязательных и две профильных.

«В обязательные входят история Казахстана (20 вопросов), грамотность чтения (20 вопросов) и математическая грамотность (20 вопросов). Два предмета по выбору зависят от профиля, каждый из которых содержит по 30 вопросов. В итоге получается 120 вопросов, при этом, согласно новому формату, за счет вариаций тестовых вопросов можно набрать 140 баллов. Все 140 баллов будут учитываться во время присуждения образовательных грантов», — пояснил директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Рамазан Алимкулов.

Проходной балл остается прежним — 50 правильных ответов. Но чтобы поступить в национальные вузы, нужно будет набрать минимум 65.

Количество школьников, которые захотели сдавать ЕНТ — 95 тысяч 340 детей.

Сама процедура осталась неизменной. Школьников так же будут проверять на наличие шпаргалок и сотовых телефонов. Но у тех, кого поймают, есть шанс пройти тестирование еще раз.

Вопросы уже полностью сформированы. И сейчас их печатают. Причем, после анализа вычеркнули почти 300 некорректных вопросов. Заданий про Геннадия Головкина и Баян Есентаеву тоже не будет.

«Все вопросы касательно известных личностей были в пробном тестировании. Вопросы пробного тестирования никогда не входили в саму базу данных ЕНТ. В пробном тестировании мы имеем право и наверняка будем в этом направлении двигаться. Мы ввели грамотность чтения. Мы будем составлять такие вопросы касательно Димаша Кудайбергена и других, но все, еще раз подчеркиваю, на уровне пробных тестов», — добавил Алимкулов.

Еще одним новшеством станет то, что знак «Алтын белгі» будет выдаваться в школе сразу после сдачи выпускных экзаменов. Они по всей стране начнутся 29 мая и завершатся 10 июня. А вот ЕНТ будет проходить с 20 июня по 1 июля.