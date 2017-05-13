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07:08 (мск), источник: Nur.kz

Необыкновенное чудо: В Астане прыгнувшая с 15-го этажа девочка встала на ноги

16-летняя девушка, чудом оставшаяся в живых после падения с 15-го этажа жилого комплекса в Астане, спустя неделю начала вставать на ноги.

Источник: Nur.kz

Ее перевели из отделения реанимации в обычную палату, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на маму подростка Елену Спирину.

По словам Елены Спириной, состояние ее 16-летней дочери медики оценивают как стабильное. Несмотря на многочисленные переломы позвоночника после падения с 15-го этажа, спинной мозг подростка остался целым. Есть все надежды на благоприятный исход после лечения и реабилитации.

«Врач нам объяснил, что на данный момент она не нуждается в оперативном вмешательстве. У нее компрессионный перелом, стабильный. Говорили, что у нее перелом девяти ребер, но наш лечащий врач сказал, что на КТ (компьютерная томография) таких переломов он не видел. Спинной мозг остался абсолютно цел. Когда я увидела ребенка, у нее были наложены швы на руках, так как она порезалась», — рассказывает Елена.

По словам матери, девочка находится в сознании, при полной памяти и разговаривает, несмотря на то, что в первые дни после трагедии речь ее была заторможенной после травматического шока.

«Сейчас она находится в полной изоляции, никаких телефонов, посещения строго для близких родственников. Врачи заверяют, что все будет хорошо. Она в движении, шевелятся ноги и руки. Вчера ей надели корсет, сказали, что уже нужно вставать. Она встала на ноги, но потеряла сознание. Врачи сразу же привели ее в чувство», — добавляет родительница.

Пока сама подросток о трагедии предпочитает не говорить, родные, в свою очередь, не задают никаких вопросов. Елена Спирина сейчас ищет квалифицированного специалиста, который мог бы помочь ее ребенку.

По словам Елены, следователь из полиции намерен посоветоваться с медиками для того, чтобы узнать, можно ли уже проводить допрос. Ранее этого делать было категорически нельзя: у пострадавшей девочки могли начаться головные боли.

«4 мая они меня допросили и больше не вызывали. До этого мне говорили, что она оставила предсмертную записку, но прочитать не давали. В полиции сказали, что я все узнаю, но сейчас в целях безопасности следствия нельзя. При этом меня сначала записали как свидетеля. Я возмутилась, ведь я ее законный представитель, ей нет 18 лет. В субботу я настояла и мне показали записку. Написано много», — плача, говорит Елена.

В предсмертной записке девушка просила никого не винить в ее смерти и просила пригласить на ее похороны, помимо родственников и знакомых, ее подружку Диану, еще двух друзей и одногруппников.

Также она указала, что просит материальной помощи для организации ее похорон.

«Она еще написала, что прожила очень хорошую жизнь, умирает с улыбкой на лице и делает это осознанно, не под давлением. Последним она написала, чтобы на следующий день после ее похорон к ней на могилку пришли подружка-одногруппница и мальчик, с которым она дружила. И просила, чтобы они были только вдвоем», — отмечает собеседница.

Астанчанка теряется в догадках, что могло подтолкнуть ребенка к суициду. Считает, что одной из возможных причин мог стать разрыв отношений с молодым человеком.

«Она в последняя время стала замкнутой, часто сидела в телефоне. Я обращалась к мастеру из колледжа, чтобы, если вдруг заметит изменения в ее поведение, то сообщила мне. И вот не прошло и недели, как произошло такое», — добавляет она.

Женщина отмечает, что ее ребенку предстоит долгий курс реабилитации. После того как ее выпишут домой им необходимо будет приобрести ортопедическую кровать и еще долго обращаться за медицинской помощью.

Смущаясь, женщина отмечает, что у нее нет такой возможности в настоящий момент. Семья испытывает финансовые трудности.

«Было бы хорошо, если бы нам хоть как-то помогли», — заключила Елена.

Напомним, девушка упала с большой высоты на крышу автомобиля днем 4 мая в Астане. Пострадавшую со множественными переломами и травматическим шоком госпитализировали в научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии.

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