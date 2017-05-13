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07:04 (мск), источник: Sputniknews.kz

Град и заморозки ждут казахстанцев в выходные дни

Майская погода вновь удивит жителей Казахстана. Инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Айдана Абыкан рассказала о предстоящих погодных условиях на выходные дни.

Источник: Sputniknews.kz

«Холодные атмосферные фронты, один за другим перемещающиеся через Казахстан, будут причиной неустойчивой погоды с кратковременными дождями, грозами, сильным порывистым ветром и местами градом», — рассказала инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Айдана Абыкан.

По прогнозу, с поступлением влажных и холодных воздушных масс с центральных районов европейской части России температура начнет понижаться и будет ниже обычной на 2−4ºС. Поэтому на северо-западе республики в ближайшие сутки, а на севере в воскресенье и понедельник в ночные часы ожидаются заморозки.

В Астане 13 мая ожидается переменная облачность, временами дождь и гроза, ветер северо-западный — 9−14, при грозе порывы — 15−20 м/с, температура ночью +13+15°С, днем +20+22°С.

14 мая и 15 мая в столице будет переменная облачность, временами дождь, ветер северо-восточный — 9−14 м/с, температура ночью +3+7°С, днем +16+18°С.

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