Град и заморозки ждут казахстанцев в выходные дни

«Холодные атмосферные фронты, один за другим перемещающиеся через Казахстан, будут причиной неустойчивой погоды с кратковременными дождями, грозами, сильным порывистым ветром и местами градом», — рассказала инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Айдана Абыкан.

По прогнозу, с поступлением влажных и холодных воздушных масс с центральных районов европейской части России температура начнет понижаться и будет ниже обычной на 2−4ºС. Поэтому на северо-западе республики в ближайшие сутки, а на севере в воскресенье и понедельник в ночные часы ожидаются заморозки.

В Астане 13 мая ожидается переменная облачность, временами дождь и гроза, ветер северо-западный — 9−14, при грозе порывы — 15−20 м/с, температура ночью +13+15°С, днем +20+22°С.