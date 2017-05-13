Град и заморозки ждут казахстанцев в выходные дни
Майская погода вновь удивит жителей Казахстана.
Майская погода вновь удивит жителей Казахстана.
«Холодные атмосферные фронты, один за другим перемещающиеся через Казахстан, будут причиной неустойчивой погоды с кратковременными дождями, грозами, сильным порывистым ветром и местами градом», — рассказала
По прогнозу, с поступлением влажных и холодных воздушных масс с центральных районов европейской части России температура начнет понижаться и будет ниже обычной на 2−4ºС. Поэтому на
В Астане 13 мая ожидается переменная облачность, временами дождь и гроза, ветер
14 мая и 15 мая в столице будет переменная облачность, временами дождь, ветер