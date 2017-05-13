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06:18 (мск), источник: ТАСС

Без осадков и до 13 градусов тепла ожидается в столичном регионе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Солнечная, сухая и комфортная погода ожидается в субботу в московском регионе, сообщили в Росгидромете.

«Антициклон обеспечит в Москве и области солнечную погоду. Обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 10−12, по области будет от 8 до 13 градусов тепла. Ветер переменных направлений 2−7 м/с», — уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью вновь без осадков. В столице столбики термометров покажут около нуля градусов, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер северо-восточный 2−7 м/с.

Днем в воскресенье в Москве будет так же солнечно и сухо. В Москве воздух прогреется до 11−13 градусов, по области — до 9−14 градусов. Ветер северо-восточный 2−7 м/с.

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