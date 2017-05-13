Без осадков и до 13 градусов тепла ожидается в столичном регионе

«Антициклон обеспечит в Москве и области солнечную погоду. Обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 10−12, по области будет от 8 до 13 градусов тепла. Ветер переменных направлений 2−7 м/с», — уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью вновь без осадков. В столице столбики термометров покажут около нуля градусов, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер северо-восточный 2−7 м/с.