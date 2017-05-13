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08:04 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Медики назвали неожиданную причину появления лишнего веса

Эксперты рассказали, что не всегда появление лишнего веса может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Достаточно часто лишний вес может появиться от недостатка любви.

Источник: Telegraf.com.ua

Психологи отмечают, что люди склонны заедать проблемы в отношениях. Именно поэтому учащаются «ночные забеги» к холодильнику, а после, несмотря на все затраченные усилия, лишь немногим удается сбросить лишний вес.

Эксперты назвали три основные причины набора лишнего веса из-за неудачных отношений и нерешенных психологических проблем.

Первая причина — это блокирование потребности в любви. Если в отношениях со второй половиной не все гладко, а вместо того, чтобы решить проблему и поговорить, человек продолжает держать все в себе, заедая проблемы и ожидая, что партнер сам догадается, что произошло, «ночные забеги» объясняются просто.

Вторая причина — это блокирование потребности в признании. Если человек забывает о себе и идет на уступки другим, подстраиваясь под желания любимого — результат очевиден, он просто заедает или запивает собственную «незначительность».

Третья и основная причина — это сексуальная дисгармония. Если секс является обязанностью и не приносит никакого желания, то человек будет поправляться, прибавляя в весе до трех килограмм в год. Если же наоборот, потребность в сексе имеется, но не удовлетворяется, также возможен набор веса.

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