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07:54 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Финал Евровидения-2017 состоится в субботу в Киеве

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Финал международного песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве поздно вечером в субботу. По итогам двух полуфиналов за победу будут бороться 26 исполнителей.

Источник: "РИА Новости" Украина

Букмекеры прогнозируют победу конкурсанту из Италии Франческо Габбани с песней Occidentali’s Karmа. Второе место может занять Сальвадор Собрал из Португалии, третье место прогнозируют Болгарии, которую представляет 17-летний Кристиан Костов, родившийся в Москве.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Логотипом конкурса в этом году стали украинские бусы, лозунгом конкурса — «Celebrate Diversity», который украинские организаторы перевели как «уважаем разнообразие».

В этом году в конкурсе выступило рекордное количество стран-участниц — 42 конкурсанта, так как на конкурс вернулись участники из Португалии и Румынии.

По результатам первого полуфинала, в финал прошли: Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия.

Победителями второго полуфинала стали конкурсанты из Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

Еще шесть участников прошли в финал автоматически — это представители пяти стран-основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) и Украина — хозяйка фестиваля.

Финальное шоу стартует в 22.00 на сцене Международного выставочного центра. Хедлайнером финала Евровидения-2017 станет украинская победительница конкурса 2004 года певица Руслана с песней It’s Magical.

В финале телезрители стран-участниц могут голосовать за любого конкурсанта, кроме представителя своей страны. С 2016 года правила подсчета голосов изменились: профессиональное жюри и телезрители из каждой страны оценивают участников конкурса по отдельности, выставляя им от 1 до 8, а также 10 и 12 баллов. В ходе объявления итоговых результатов, сначала будут названы баллы от жюри, причем объявляется только 12 баллов, остальные высвечиваются на экране.

После этого ведущие объявляют результаты голосования зрителей, начиная со страны, набравшей наименьшее число баллов. В итоге число баллов от жюри и баллы от зрителей плюсуются — это и есть результат. Таким образом, интрига сохраняется до самого конца: кто станет победителем, будет понятно только после оглашения всех результатов. Победителем признается страна, чья песня набрала наибольшее количество очков. Она и получает право в следующем году принимать конкурс у себя.

Россия в этом году не принимает участие в конкурсе, так как российской участнице Юлии Самойловой с песней о любви Flame Is Burning украинскими спецслужбами был запрещен въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.

Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На российском Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

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