Вирус атакует компьютеры по всему миру

В минувшую пятницу отмечено 45 тысяч попыток прорвать киберзащиту компьютеров. В Великобритании при этом СМИ озвучивают версию «российского следа» как месть за авиаудары США по Сирии, однако конкретных доказательств не приводится.

При этом вирус пытался проникнуть в электронные базы данных министерства внутренних дел России, однако, как заявили в ведомстве, утечки удалось не допустить.

В апреле этого года после ударов США по сирийской военной базе Шайрат группа хакеров Shadow Brokers опубликовала предупреждение президенту Дональду Трампу, а спустя неделю они предприняли хакерскую атаку с использованием вируса, созданного в агентстве национальной безопасности США (АНБ).