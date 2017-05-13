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07:11 (мск), источник: Sputniknews.kz

Вирус атакует компьютеры по всему миру

АСТАНА, 13 мая — Sputnik. Группа хакеров начала вирусную атаку на компьютеры в 74 странах по всему миру, сообщает РИА Новости.

Источник: Sputniknews.kz

В минувшую пятницу отмечено 45 тысяч попыток прорвать киберзащиту компьютеров. В Великобритании при этом СМИ озвучивают версию «российского следа» как месть за авиаудары США по Сирии, однако конкретных доказательств не приводится.

При этом вирус пытался проникнуть в электронные базы данных министерства внутренних дел России, однако, как заявили в ведомстве, утечки удалось не допустить.

В апреле этого года после ударов США по сирийской военной базе Шайрат группа хакеров Shadow Brokers опубликовала предупреждение президенту Дональду Трампу, а спустя неделю они предприняли хакерскую атаку с использованием вируса, созданного в агентстве национальной безопасности США (АНБ).

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