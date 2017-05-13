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07:13 (мск), источник: Newtimes.kz

ВИДЕО оголенного прокурора из Карагандинской области всколыхнуло социальные сети

На видео, которое распространили друзья прокурора Осакаровского района Карагандинской области Берика Ахметжанова, он сам собственной персоной в спортзале играет мускулами и призывает заниматься спортом, передает 31 канал.

Источник: Newtimes.kz

Видео оголенного прокурора вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Одни осуждают, другие хвалят спортивного прокурора. Сам он уверяет, что выложил ролик в специальный чат для друзей. Они пропустили уже пять тренировок, а Берик Ахметжанов, мол, решил таким оригинальным способом мотивировать их вернуться в спортзал. Впрочем, прокурор Осакаровского района уже заслужил в своих краях славу оригинала. Ведь он и стихи пишет.

Сейчас прокурор готовит уже второй сборник стихов и намерен выпустить аудиоальбом в собственном исполнении. Вот только сочетание стихов о чертях с прокурорским мундиром понравилось не всем.

Прокуратура Карагандинской области еще год назад провела проверку в отношении поэтичного прокурора, но в итоге не нашла ничего предосудительного. Да и сам Берик Ахметжанов считает, что чести мундира его накачанный торс и стихи не вредят.

«Не поставили бы эту фотографию мою в форме и не написали бы должность, никто бы не обратил внимание», — комментирует Берик Ахметжанов.

Он занимается пауэрлифтингом — неоднократный чемпион Казахстана и Азии, мастер спорта международного класса. На футбол и тренажеры тратит в день три часа. Даже открыл вместе с друзьями в поселке Осакаровка спортзал, чтобы желающие могли бесплатно заниматься.

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