В Караганде уволена кондуктор, пожелавшая пассажирам подавиться билетами

Кондуктор автобуса № 53 не совладала с эмоциями, когда один из пассажиров отказался продвинуться вглубь салона, объяснив это тем, что ему скоро выходить. Ответ кондуктора не устроил и она ввязалась в конфликт с мужчиной, пишет портал eKaraganda.

В затянувшийся спор вмешались другие пассажиры, попросив кондуктора оставить мужчину в покое и заняться своей прямой работой — выдать билеты людям, оплатившим проезд. На что девушка разразилась грубой руганью.

«Нате, подавитесь! Я сейчас вам по два билета выдам», — процитировали кондуктора очевидцы происшествия.

Они также рассказали, что хамством сотрудница общественного транспорта не ограничилась — в ход девушка пустила руки. «Когда я включила камеру и начала снимать происходящее, она стала на меня кидаться, требовать, чтобы я прекратила вести видеосъёмку», — поделилась одна из пассажирок автобуса. А дальше в спор ввязался ещё и водитель. Он остановил автобус и в грубой форме попросил людей выйти из автобуса.

Такого отношения к себе пассажиры не потерпели и вызвали полицию. По приезду стражей порядка они написали заявление в отношении кондуктора автобуса.

В акимате Караганды подтвердили, что инцидент, действительно, имел место. По итогам внутреннего разбирательства кондуктор была уволена, а водитель получил выговор.

Случаи грубого обращения со стороны экипажей общественного транспорта в последнее время участились по всему Казахстану. В конце апреля на одной из остановок Алматы произошла потасовка между водителем автобуса № 23 и пассажиром. В конфликте также принимала участие и кондуктор.

Нередко водители устраивают разборки и между собой прямо на глазах у пассажиров. В феврале этого года в Астане напротив здания КНБ произошла массовая драка между водителями автобуса 70-го маршрута и внедорожника. После разбирательств водителя и кондуктора отстранили от работы.

В другом случае водители столичных маршрутов № 39 и № 120 устроили разборки прямо на дороге. Один из них заблокировал дорогу другому. В результате одного водителя уволили с работы, а его противник получил строгий выговор.