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09:54 (мск), источник: ТАСС

На Манхэттене откроется первая государственная русскоязычная школа

Полдня дети будут изучать общеобразовательные предметы на русском, полдня — на английском.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Первая государственная русскоязычная школа откроется в новом учебном году на Манхэттене. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказала в пятницу президент Русско-американского центра «Наследие» (РАКСИ) Ольга Зацепина.

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«С нового учебного года в школе 145 в районе Колумбийского университета запускается программа, по которой все преподавание будет осуществляться на двух языках, — пояснила она. — Полдня дети изучают общеобразовательные предметы на русском, полдня — на английском языках. При этом классы комплектуются как из детей русскоязычных семей, так и англоязычных американцев».

«Для нас самая главная цель — это не только сохранить культурное наследие нашей исторической родины, русский язык, традиции, основы образования, но и распространить его дальше, — подчеркнула Зацепина. — И такая школа — большой и долгожданный шаг в этом направлении, успех народной дипломатии, создающей новые мосты и связи между Россией и Америкой».

Как пояснила корреспонденту ТАСС Ольга Ильяшенко — одна из инициаторов создания новой школы, в сентябре откроются два русскоязычных класса — подготовительный и первый, а дальше с каждым годом будет прибавляться новый подобный класс вплоть до последнего года обучения.

В каждом классе обучается 24 человека — 12 русскоязычных и 12 англоязычных детей

«Большинство родителей, желающих отдать своих детей в эту школу, представляют собой смешенные семьи, где один из супругов говорит по-русски, а другой — коренной американец, — отметила Ильяшенко. — Родители хотят, чтоб дети не забывали русский язык, читали литературу в оригинале, писали и хорошо разговаривали на русском, знали культуру, традиции».

После основных уроков в школе будет действовать «продленка»: шахматы, музыка, рисование, хор, — то, что обычно предлагают ученикам в российских учреждениях дополнительного образования.

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«Американцы проявляют большой интерес к новой школе, поскольку она будет единственной в округе с такой сильной образовательной программой, — пояснила Ильяшенко. — А образовательные стандарты в России считаются здесь очень высокими». Директор школы, по ее словам, «также с огромным энтузиазмом восприняла инициативу русских родителей, так как надеется не только привлечь в классы новых учеников, но и существенно поднять за счет сильной программы рейтинг, что очень важно для любого образовательного учреждения в США».

Многие материалы для программы берутся из российских школьных учебников. В настоящее время подобная школа существует в Нью-Йорке лишь в районе Бруклин, где проживает большая русскоязычная диаспора, но очередь, чтобы там обучаться, превышает 400 человек. На Манхэттене действует одна французская и одна немецкая школа, где обучение ведется на двух языках. В штате Нью-Йорк в настоящее время насчитывается около 1,5 млн русских, большинство из них проживают в городе Нью-Йорк.

Комментарии
1
Alex Heavy
Это правильно, скоро вся украина поедет изучать Русский язык на Манхеттен
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