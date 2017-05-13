На Манхэттене откроется первая государственная русскоязычная школа

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Первая государственная русскоязычная школа откроется в новом учебном году на Манхэттене. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказала в пятницу президент Русско-американского центра «Наследие» (РАКСИ) Ольга Зацепина.

«С нового учебного года в школе 145 в районе Колумбийского университета запускается программа, по которой все преподавание будет осуществляться на двух языках, — пояснила она. — Полдня дети изучают общеобразовательные предметы на русском, полдня — на английском языках. При этом классы комплектуются как из детей русскоязычных семей, так и англоязычных американцев».

«Для нас самая главная цель — это не только сохранить культурное наследие нашей исторической родины, русский язык, традиции, основы образования, но и распространить его дальше, — подчеркнула Зацепина. — И такая школа — большой и долгожданный шаг в этом направлении, успех народной дипломатии, создающей новые мосты и связи между Россией и Америкой».

Как пояснила корреспонденту ТАСС Ольга Ильяшенко — одна из инициаторов создания новой школы, в сентябре откроются два русскоязычных класса — подготовительный и первый, а дальше с каждым годом будет прибавляться новый подобный класс вплоть до последнего года обучения.