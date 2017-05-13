На Манхэттене откроется первая государственная русскоязычная школа
Полдня дети будут изучать общеобразовательные предметы на русском, полдня — на английском.
Полдня дети будут изучать общеобразовательные предметы на русском, полдня — на английском.
«С нового учебного года в школе 145 в районе Колумбийского университета запускается программа, по которой все преподавание будет осуществляться на двух языках, — пояснила она. — Полдня дети изучают общеобразовательные предметы на русском, полдня — на английском языках. При этом классы комплектуются как из детей русскоязычных семей, так и англоязычных американцев».
«Для нас самая главная цель — это не только сохранить культурное наследие нашей исторической родины, русский язык, традиции, основы образования, но и распространить его дальше, — подчеркнула Зацепина. — И такая школа — большой и долгожданный шаг в этом направлении, успех народной дипломатии, создающей новые мосты и связи между Россией и Америкой».
Как пояснила корреспонденту ТАСС Ольга Ильяшенко — одна из инициаторов создания новой школы, в сентябре откроются два русскоязычных класса — подготовительный и первый, а дальше с каждым годом будет прибавляться новый подобный класс вплоть до последнего года обучения.
«Большинство родителей, желающих отдать своих детей в эту школу, представляют собой смешенные семьи, где один из супругов говорит
После основных уроков в школе будет действовать «продленка»: шахматы, музыка, рисование, хор, — то, что обычно предлагают ученикам в российских учреждениях дополнительного образования.
«Американцы проявляют большой интерес к новой школе, поскольку она будет единственной в округе с такой сильной образовательной программой, — пояснила Ильяшенко. — А образовательные стандарты в России считаются здесь очень высокими». Директор школы, по ее словам, «также с огромным энтузиазмом восприняла инициативу русских родителей, так как надеется не только привлечь в классы новых учеников, но и существенно поднять за счет сильной программы рейтинг, что очень важно для любого образовательного учреждения в США».
Многие материалы для программы берутся из российских школьных учебников. В настоящее время подобная школа существует в