Пассажиры аварийно севшего в России Boeing вылетели в Германию

Лайнер, следовавший по маршруту Токио-Дюссельдорф через российское воздушное пространство, в пятницу совершил экстренную посадку в аэропорту Братска в Иркутской области. На борту самолета находились 121 пассажир и 12 членов экипажа.

Как сообщили РИА Новости в Росавиации, у лайнера отказал один из двух двигателей. Посадка была успешной, пострадавших нет. Пассажиры провели ночь в самолете, ожидая резервное воздушное судно из Японии.

«Самолет вылетел из Братска в 10:40 местного времени, — сообщил дежурный аэровокзала. — Все пассажиры здоровы».

Аварийный борт находится в аэропорту. О его дальнейшей судьбе не сообщается.