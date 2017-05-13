Пассажиры аварийно севшего в России Boeing вылетели в Германию
Пассажиры аварийного самолета Boeing-787, приземлившегося в России, вылетел в Германию. За ними был прислан резервный борт из Японии.
Пассажиры аварийного самолета Boeing-787, приземлившегося в России, вылетел в Германию. За ними был прислан резервный борт из Японии.
Лайнер, следовавший по маршруту
Как сообщили РИА Новости в Росавиации, у лайнера отказал один из двух двигателей. Посадка была успешной, пострадавших нет. Пассажиры провели ночь в самолете, ожидая резервное воздушное судно из Японии.
«Самолет вылетел из Братска в 10:40 местного времени, — сообщил дежурный аэровокзала. — Все пассажиры здоровы».
Аварийный борт находится в аэропорту. О его дальнейшей судьбе не сообщается.