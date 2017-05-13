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08:37 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирский зоопарк получил новые виды животных

Специалисты рассчитывают, что образуются семейные пары ленивцев.

Коллекция зоопарка имени Шило пополнилась парой ленивцев, попугаев и альпак. «В рамках международных программ из немецкого зоопарка города Крефельда и Екатеринбургского зоопарка мы получили двух самок ленивцев. Их зовут Майра и Милена двух и трёх лет», — сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

На его территории уже проживают 2 самца — Сон и Блиц. Специалисты надеются, что теперь они образуют пары. Коллекция пернатых пополнилась редчайшими какариками из Московского зоопарка и альпаками из зоопарков столицы и Нижнего Новгорода.

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