Новосибирский зоопарк получил новые виды животных

Коллекция зоопарка имени Шило пополнилась парой ленивцев, попугаев и альпак. «В рамках международных программ из немецкого зоопарка города Крефельда и Екатеринбургского зоопарка мы получили двух самок ленивцев. Их зовут Майра и Милена двух и трёх лет», — сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

На его территории уже проживают 2 самца — Сон и Блиц. Специалисты надеются, что теперь они образуют пары. Коллекция пернатых пополнилась редчайшими какариками из Московского зоопарка и альпаками из зоопарков столицы и Нижнего Новгорода.