Во Владивостоке прошла военно-спортивная игра «Зарница»

Около 400 школьников из Первомайского района Владивостока собрались, чтобы принять участие в военно-патриотической игре «Зарница».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, игра проходит на картодроме «Змеинка». Соревнования открылись общим построением и строевой подготовкой, позже ребята приняли участие во всех этапах эстафеты: бег на 50 м, сборка и разборка автомата на время, перевязка и переноска раненого. Также команды проходили полосу препятствий, бегали на время в противогазах и химзащите, отжимались и т. д.