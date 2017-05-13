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08:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Глобальное изменение климата обсудят в Приморье

Климатическая неделя пройдет в ДВФУ.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 13 мая, PrimaMedia.

Как изменяется мировой климат и как это влияет на нашу жизнь обсудят на всероссийской климатической неделе, которая пройдет с 15 по 21 мая в ДВФУ в рамках Года экологии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как рассказали в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, цель мероприятия — привлечь внимание общественности к проблемам глобального потепления климата, рассказать о предпринимаемых и планируемых решениях, инновационных проектах. Так, например, участники поделятся уже достигнутыми результатами в области сокращения выбросов парниковых газов, противодействия климатическим изменениям и адаптации к ним.

«В рамках всероссийской климатической недели планируются круглые столы, научные семинары, выставки, пресс-конференции, лекции, экскурсии на предприятия, а по итогам издание тематических материалов», — сообщили в департаменте.

Нобелевский лауреат, профессор Риккардо Валентини прочтёт открытую лекцию «Глобальное изменение климата — глобальные проблемы или возможности для человечества?». Учёный с мировым именем познакомит слушателей с международными исследованиями в области изучения климата, а также даст оценку перспектив Приморского края в условиях глобального потепления. Кроме, того, Риккардо Валентини представит современное оборудование по исследованию изменения климата.

В рамках климатической недели запланирована пресс-конференция. На вопросы журналистов ответят представители краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, Примгидромета, ученые.

Участники климатической недели также посетят приморские научно-исследовательские институты, где познакомятся с работой учёных.

Напомним, 2017 год в России объявлен Годом экологии. Утвержденный Губернатором Приморья план проведения Года экологии включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество.

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