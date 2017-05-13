Жильцам разрушающейся пятиэтажки в Нефтяниках предоставят временное жилье

Решение касается жильцов квартир, в которых существует угроза дальнейшего обрушения кладки и частичного обрушения парапета кровли, сообщает пресс-служба облправительства. В целях сохранности имущества жильцов в районе данного дома будет дежурить полиция.

Вскоре состояние дома будет обследовано специалистами департамента городского хозяйства, Госстройнадзора и Госжилинспекции. Отметим, в данной пятиэтажке было запланировано проведение капремонта в мае-июне 2017 года, однако подрядную организацию для его выполнения найти так и не удалось.

Напомним, двумя днями ранее в доме обрушился кусок кирпичной кладки площадью 6 кв. метров над окнами пятого этажа. После этого жильцам, которые боялись возвращаться в свои квартиры, предоставили автобус для ночлега.

Известно, что управляющая компания «ЖКХ «Сервис» отказалась обслуживать данный дом. По одной из версий, в доме протекала крыша и проникающая вода могла подточить стену.