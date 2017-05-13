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09:07 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Жителям Кубани обещают весеннюю погоду

Воздух в ближайшие дни максимально прогреется до 25 градусов.

Источник: ГТРК «Кубань»

Синоптики в эти выходные обещают жителям и гостям Кубани комфортную весеннюю погоду. До среднероссийских снежных заносов далеко, но небольшой ветер край все-таки ждет. Воздух в ближайшие дни максимально прогреется до 25 градусов.

В Краснодаре без осадков. Ветер юго-восточный 4−9 м/с. Температура воздуха днем 22−24 градуса. На Черноморском побережье без осадков, в предгорных районах ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный 6−11 м/с, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ЦГМС.

— Возможно усиление ветра во второй половине дня. Как раз эти выходные можно посвятить пикникам и дачам, — говорит Андрей Бондарь, начальник Краснодарского гидрометцентра.

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