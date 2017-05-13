Жителям Кубани обещают весеннюю погоду
Воздух в ближайшие дни максимально прогреется до 25 градусов.
Воздух в ближайшие дни максимально прогреется до 25 градусов.
Синоптики в эти выходные обещают жителям и гостям Кубани комфортную весеннюю погоду. До среднероссийских снежных заносов далеко, но небольшой ветер край
В Краснодаре без осадков. Ветер
— Возможно усиление ветра во второй половине дня. Как раз эти выходные можно посвятить пикникам и дачам, — говорит Андрей Бондарь, начальник Краснодарского гидрометцентра.