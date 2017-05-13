Ургант предложил сделать маму Лизы Качурак вице-мэром Волгограда.

Вчера, 12 мая, на Первый канал, в передачу «Вечерний Ургант» была приглашена наша землячка, победительница шоу «Голос. Дети-4» Елизавета Качурак вместе со своим наставником Димой Биланом, сообщает ВДТВ.

Билан рассказал Ивану Урганту о том, как родилась идея исполнить тринадцатилетней Лизе в финале песню «Молитва».

— Идея исполнить песню «Молитва» родилась случайно. Я ставил разную интересную мне музыку и смотрел, как ребята на нее реагируют. Когда поставил «Молитву», увидел, что Елизавета чуть не плачет, так ее тронула эта музыка.

Спасибо тебе, что ты так отнеслась к этой музыке, — обращается Билан к Лизе. — Общественное бессознательное соскучилось по искренности, по честности, и очень здорово что ты это несешь!

— Лиза, он все врет, — опустил пафос Билана Ургант.

Далее ироничный Ургант попросил сделать маму Елизаветы вице-мэром Волгограда, поскольку девочка прошла через столь серьезные испытания, как шоу «Голос. Дети», пробиться в который пыталась три раза.