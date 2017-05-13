Погода на сегодня: На большей территории Украины ожидаются дожди с грозами, температура до +22

Исключения составят Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская и Херсонская области. Здесь ожидается переменно облачная погода, без осадков.

Также не прогнозируется осадков в Крыму.

Температура воздуха днем в западных регионах страны будет колебаться от +13 до +20 градусов, на севере — от +12 до 15 градусов, в восточных областях — от + 17 до +20 градусов, на юге — от +16 до +22 градусов, в центре — от +16 до +20 градусов.

В Киеве также пройдет дождь, днем температура воздуха будет колебаться от +12 до +14 градусов.