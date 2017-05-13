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09:55 (мск), источник: 112.ua

Погода на сегодня: На большей территории Украины ожидаются дожди с грозами, температура до +22

Синоптики прогнозируют в субботу, 13 мая, практически на всей территории Украины дожди, в некоторых областях с грозами. Об этом сказано в прогнозе Укргидрометцентра.

Источник: AP 2017

Исключения составят Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская и Херсонская области. Здесь ожидается переменно облачная погода, без осадков.

Также не прогнозируется осадков в Крыму.

Температура воздуха днем в западных регионах страны будет колебаться от +13 до +20 градусов, на севере — от +12 до 15 градусов, в восточных областях — от + 17 до +20 градусов, на юге — от +16 до +22 градусов, в центре — от +16 до +20 градусов.

В Киеве также пройдет дождь, днем температура воздуха будет колебаться от +12 до +14 градусов.

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