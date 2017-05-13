СМИ: в Ганцевичах появилась «чупакабра»

В середине марта был зафиксирован один из первых случаев. У горожанки, проживающий на улице Грицевца, оказались задушены девять кур. А 2 апреля пострадала жительница переулка Мелиоративного — в курятнике погибли восемь птиц. После этого 6 апреля в милицию обратилась женщина, у которой тоже оказались задушенными куры, а некоторые из них вообще пропали. Инцидент произошел на улице Коммунистической. Прошло чуть больше недели, и в хозяйственной постройке по улице Чапаева нашли еще девять погибших кур, аналогичный случай произошел на этой же улице и 24 апреля.

В мае задушенных птиц находили в деревне Ельно. Пострадала и жительница Любашево, у которой куры погибли 9 мая. Все случаи, возможно, и не связаны между собой. Ведь ущерб могли причинить собаки и дикие звери.

«Но стоит обратить внимание, что все они зафиксированы в части города и деревнях, которые находятся рядышком», — отметили в районной газете «Савецкае Палессе».

В издании напомнили о случае настоящего разорения, которое прокатилось по кооперативу «Вепрь» в ночь с 10 на 11 мая. Там было задушено 176 голов домашней птицы. И это только данные о тех пострадавших, которые обратились в милицию. Граждане, выращивающие домашнюю живность в массиве сараев возле комбината панельного домостроения, понесли значительные убытки.

Случаи гибели кур, которые зафиксированы на Ганцевщине, скорее всего, не могут быть связаны с произошедшим в кооперативе «Вепрь». Виновники разорения курятников устанавливаются. Любители сенсаций уже предположили, что в райцентре орудует «чупакабра».