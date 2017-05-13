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14:04 (мск), источник: УНИАН

Евровидение-2017: букмекеры изменили прогноз на победителя

За сутки до финала Евровидения-2017 букмекеры изменили котировки на нескольких участников. Это привело к изменению фаворита на победу, как свидетельствуют результаты на сайте William Hill.

Источник: УНИАН

Согласно обновленным котировкам букмекерской конторы, главным претендентом на победу в Евровидении-2017 теперь считается представитель Португалии Сальвадор Собрал. На его победу принимают ставки с коэффициентом 2,5.

На втором месте — представитель Италии Франческо Габбани, далее идет болгарин Кристиан Костов, на четвертом месте — Бельгия. Замыкает топ-5, согласно прогнозам букмекеров, Британия.

Ранее фаворитом Евровидения-2017 считался итальянец Франческо Габбани, именно ему букмекеры прогнозировали победу.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня, 13 мая, в 22:00 состоится финал Евровидения-2017. На сцену в этот вечер выйдут 26 участников песенного конкурса.

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