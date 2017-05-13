Руслана пообещала создать «грозу» в финале Евровидения 2017 и превзойти «Дикие танцы»

Об этом она рассказала во время пресс-конференции, передает УНИАН.
«Я буду выступать 13 мая в кольчуге, плюс 10 килограмм. Я снималась в этом костюме в клипе. Мы полностью создали настоящую грозу. Очень трудно в кольчуге танцевать под дождем. Но думаю, это самое легкое, что можно сделать. Самым трудным было пройти эти 12 лет и дойти до этого момента», — отметила артистка.
Кроме того, на сцене исполнительница будет петь песню It's Magical на трех языках: украинском, английском и «языке своих гор».
«Я буду говорить о музыке и о важных вещах. Обойти события, в которых я была в эпицентре — невозможно. Я знаю, как много людей испытывают страдания. Я знаю, что мое выступление очень символично. Знаю, что людей, которые испытывают страдания, можно вылечить любовью», — отмечает она.
Также Руслана пообещала, что во время финала зрители смогут увидеть интеграцию Европы в Украину и Украины в Европу в музыке.
«Это большой шанс для Украины выйти на музыкальное пространство мира. Команда, которая работала над этим нашим шоу огромна», — добавила звезда.