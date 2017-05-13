Руслана пообещала создать «грозу» в финале Евровидения 2017 и превзойти «Дикие танцы»

Об этом она рассказала во время пресс-конференции, передает УНИАН. «Я буду выступать 13 мая в кольчуге, плюс 10 килограмм. Я снималась в этом костюме в клипе. Мы полностью создали настоящую грозу. Очень трудно в кольчуге танцевать под дождем. Но думаю, это самое легкое, что можно сделать. Самым трудным было пройти эти 12 лет и дойти до этого момента», — отметила артистка. Кроме того, на сцене исполнительница будет петь песню It's Magical на трех языках: украинском, английском и «языке своих гор».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTdOMkGFDAd/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#ruslana #itsmagical #ilove #newsong #newsongrelease</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений Ruslana Lyzhychko (@ruslana.lyzhychko) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-29T04:54:45+00:00">Кві 28, 2017 о 9:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

«Я буду говорить о музыке и о важных вещах. Обойти события, в которых я была в эпицентре — невозможно. Я знаю, как много людей испытывают страдания. Я знаю, что мое выступление очень символично. Знаю, что людей, которые испытывают страдания, можно вылечить любовью», — отмечает она.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BS-m3w4l3OJ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#Eurovision #Євробачення Не можу відірвати себе від такої крутої сцени. Я завжди звикаю до простору, у якому маю зробити за допомогою музики щось справжнє.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений Ruslana Lyzhychko (@ruslana.lyzhychko) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-17T07:33:55+00:00">Кві 17, 2017 о 12:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Также Руслана пообещала, что во время финала зрители смогут увидеть интеграцию Европы в Украину и Украины в Европу в музыке. «Это большой шанс для Украины выйти на музыкальное пространство мира. Команда, которая работала над этим нашим шоу огромна», — добавила звезда.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BS5mHrdF0hq/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#Eurovision #ESC Мабуть я перша з артистів стала на сцену цьогорічного #Євробачення У даний момент знаходжуся в МВЦ і стою на головній сцені Євробачення-2017, яке вже менше, ніж за місяць, відбудеться у Києві. Всім, хто слідкує за підготовкою до Євробачення-2017, можу сказати про надзвичайний рівень професіоналізму. На вході мене зустрів керівник служби безпеки. Мене провели через всі необхідні детектори і “рамочки”, за допомогою яких відбувається контроль за безпекою. Я стою в оточенні виконавчого продюсера цьогорічного конкурсу Павла Грицака, керівника служби безпеки Алі Гусейновича, керівника з виробництва конкурсу Оли Мельціг та керівника телевиробництва Романа Керика. Переді мною 1900 світлових приборів, і зараз відбувається їх монтаж. Це унікальна конструкція, яку мені ніколи до цього не доводилося бачити. Розміри екрану – 70х11 м. Технічний рівень цьогорічного Євробачення в Україні – це однозначно рівень 2017-го року. Це нове слово у виробництві шоу такого рівня. Зал виглядає надзвичайно комфортно і затишно – по відношенню до сцени і глядачів простір організований ідеально. Триває монтаж трибун. Сцена по відношенню до трибун працює на три сторони (загалом буде дві сцени – сцена А для артистів і сцена B, на якій працюватимуть ведучі). Як переможниця Євробачення-2004 і співачка, яка бачила багато продакшенів високого рівня, хочу звернутися до всіх цьогорічних учасників: Україна спільно з європейськими компаніями Україна створила вам ідеальні умови для виступу. Побачивши весь процес підготовки зсередини я вже без найменших сумнівів з абсолютною впевненістю можу сказати Welcome to Ukraine Again. Євробачення-2017 чекає на всіх.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений Ruslana Lyzhychko (@ruslana.lyzhychko) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-15T08:51:09+00:00">Кві 15, 2017 о 1:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>