На «Адмирале Кузнецове» решили не менять ракетный комплекс в ходе модернизации

«По финансовым соображениям замена ракетного комплекса “Гранит” на другой вряд ли будет осуществлена», — отметил он.
По его словам, модернизация в первую очередь будет связана с заменой четырех котлов главной энергетической установки.
«Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию — ИФ)», — сообщил собеседник агентства.
Будут также модернизированы радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, авиационный навигационный комплекс, отметил источник. Собеседник агентства сказал, что «пока нет ясности как о том, на каком предприятии будет проводиться модернизация, так и о времени начала работ».
«В данный момент авианосец технически боеготов и находится на 35-м Судоремонтном заводе, однако по условиям подготовки летчиков палубной авиации, которые после недавней “командировки” к берегам Сирии провели определенное время в отпусках, теперь им необходимо выполнить определенные регламенты для того, чтобы получить допуск к полетам с авианосца», — сказал он.
Авианосец с авиакрылом на борту сможет выйти в море ориентировочно в начале осени, отметил собеседник «Интерфакса».
Ранее некоторые СМИ сообщили, что в ходе модернизации «Адмирал Кузнецов» может получить на вооружение ракетный комплекс «Калибр-НК», хорошо зарекомендовавший себя в ходе недавних ударов по террористам в Сирии.