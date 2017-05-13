На «Адмирале Кузнецове» решили не менять ракетный комплекс в ходе модернизации

«По финансовым соображениям замена ракетного комплекса “Гранит” на другой вряд ли будет осуществлена», — отметил он.

По его словам, модернизация в первую очередь будет связана с заменой четырех котлов главной энергетической установки.

По его словам, модернизация в первую очередь будет связана с заменой четырех котлов главной энергетической установки.

«Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию — ИФ)», — сообщил собеседник агентства.

Будут также модернизированы радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, авиационный навигационный комплекс, отметил источник. Собеседник агентства сказал, что «пока нет ясности как о том, на каком предприятии будет проводиться модернизация, так и о времени начала работ».

«В данный момент авианосец технически боеготов и находится на 35-м Судоремонтном заводе, однако по условиям подготовки летчиков палубной авиации, которые после недавней “командировки” к берегам Сирии провели определенное время в отпусках, теперь им необходимо выполнить определенные регламенты для того, чтобы получить допуск к полетам с авианосца», — сказал он.