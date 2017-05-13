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10:19 (мск), источник: Интерфакс

На «Адмирале Кузнецове» решили не менять ракетный комплекс в ходе модернизации

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU — В ходе предстоящей модернизации тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» (далее — «Адмирал Кузнецов») замена ракетного комплекса «Гранит» вряд ли будет произведена, сообщил в субботу информированный собеседник «Интерфакса».

Источник: РИА "Новости"

«По финансовым соображениям замена ракетного комплекса “Гранит” на другой вряд ли будет осуществлена», — отметил он.

По его словам, модернизация в первую очередь будет связана с заменой четырех котлов главной энергетической установки.
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«Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию — ИФ)», — сообщил собеседник агентства.

Будут также модернизированы радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, авиационный навигационный комплекс, отметил источник. Собеседник агентства сказал, что «пока нет ясности как о том, на каком предприятии будет проводиться модернизация, так и о времени начала работ».

«В данный момент авианосец технически боеготов и находится на 35-м Судоремонтном заводе, однако по условиям подготовки летчиков палубной авиации, которые после недавней “командировки” к берегам Сирии провели определенное время в отпусках, теперь им необходимо выполнить определенные регламенты для того, чтобы получить допуск к полетам с авианосца», — сказал он.

Авианосец с авиакрылом на борту сможет выйти в море ориентировочно в начале осени, отметил собеседник «Интерфакса».

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в ходе модернизации «Адмирал Кузнецов» может получить на вооружение ракетный комплекс «Калибр-НК», хорошо зарекомендовавший себя в ходе недавних ударов по террористам в Сирии.

Комментарии
8
СЕРГЕЙ АНТОШКИН
когда бог мозги раздавал военные были на ученьях
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А Б
По финансовым соображениям лучше было бы вообще не тратить средства на ремонт морально и технически устаревшего корабля.
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Эдуард Иванов
А они все те, кто сейчас хают Россию были как обычно: Комсомольскими или партийными работниками низшего или среднего звена. А злые они оттого, что при дележе их обделили их более высокопоставленные товарищи.
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