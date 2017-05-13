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09:43 (мск), источник: Вести Иркутск

Эстафета сотрудников силовых структур прошла в Иркутске

Они стреляли, взрывали, метали ножи, преодолевали водные преграды. И всё это в полной амуниции весом в пару десятков килограммов. Эстафета спецназа ОМОНа прошла в Иркутске. Какие ещё испытания пришлось пройти бойцам?

На набережной Ангары слышны автоматные очереди и взрывы светошумовых гранат. В Иркутске проходит военизированная эстафета сотрудников силовых структур. Испытания серьёзные. Бег в полной выкладке. Кстати, вес бронежилета, каски и оружия может превышать два десятка килограммов. А ещё нужно собрать Калашников и на ходу расстрелять обойму.

— Самый сложный момент — это борьба с самим собой. У всех мандраж соревновательный. Все на адреналине, — говорит участник эстафеты Павел.

Далее не менее тяжёлые этапы. Переноска условного раненого и преодоление полосы препятствий. Зрители с замиранием сердца наблюдают за участниками, которые переползают под ограждениями под автоматные выстрелы и взрывы гранат, метают ножи и стреляют из помпового оружия. Бойцы спецназа должны владеть всеми видами вооружения.

— К оружию относимся как к своему близкому другу, потому что на него можно положиться. Как к нему относишься, так и проявит себя в бою, — говорит сотрудник ОМОНа Иркутска Сергей.

Ещё один не менее зрелищный этап — форсирование водной преграды. Каждый из элементов турнира — часть ежедневной работы спецназа.

— Работа спецназовца, она всегда тяжела тем, что они всегда находятся на передовой. Будь это задержание вооружённых преступников, освобождение заложников либо простое обеспечение охраны порядка, — говорит врио начальника штаба Росгвардии по Иркутской области Юрий Столбов.

Эстафету ещё называют Кубком памяти Героя России Алексея Рыбака — бойца РУБОПа, погибшего в 2000 году в Чечне. Она проходит в Иркутске в 25 раз.

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