Эстафета сотрудников силовых структур прошла в Иркутске

На набережной Ангары слышны автоматные очереди и взрывы светошумовых гранат. В Иркутске проходит военизированная эстафета сотрудников силовых структур. Испытания серьёзные. Бег в полной выкладке. Кстати, вес бронежилета, каски и оружия может превышать два десятка килограммов. А ещё нужно собрать Калашников и на ходу расстрелять обойму.

— Самый сложный момент — это борьба с самим собой. У всех мандраж соревновательный. Все на адреналине, — говорит участник эстафеты Павел.

Далее не менее тяжёлые этапы. Переноска условного раненого и преодоление полосы препятствий. Зрители с замиранием сердца наблюдают за участниками, которые переползают под ограждениями под автоматные выстрелы и взрывы гранат, метают ножи и стреляют из помпового оружия. Бойцы спецназа должны владеть всеми видами вооружения.

— К оружию относимся как к своему близкому другу, потому что на него можно положиться. Как к нему относишься, так и проявит себя в бою, — говорит сотрудник ОМОНа Иркутска Сергей.

Ещё один не менее зрелищный этап — форсирование водной преграды. Каждый из элементов турнира — часть ежедневной работы спецназа.

— Работа спецназовца, она всегда тяжела тем, что они всегда находятся на передовой. Будь это задержание вооружённых преступников, освобождение заложников либо простое обеспечение охраны порядка, — говорит врио начальника штаба Росгвардии по Иркутской области Юрий Столбов.

Эстафету ещё называют Кубком памяти Героя России Алексея Рыбака — бойца РУБОПа, погибшего в 2000 году в Чечне. Она проходит в Иркутске в 25 раз.