В Красноярске кардиохирурги провели операцию ребенку с половиной сердца

Четырехмесячный Игорь ничем не отличается от обычных детей. Но еще совсем недавно его сердцу не хватало второй половинки. За, казалось бы, романтическим образом скрывалась страшная патология: левый желудочек — половина сердца, — был почти не развит. Кровь не качалась должным образом. В родной для него Еврейской автономной области матери сказали: ребенок не выживет. Но мальчик был долгожданным и Татьяна Костеневич решила бороться и поехала в Красноярск с Дальнего Востока.

«Кардиохирург сказал: “С таким пороком сердца Хабаровск не оперирует”. Прямо там и написал: “С летальным исходом”. Я поехала с надеждой, большой надеждой, что все будет все-таки хорошо», — рассказывает мама Татьяна Костеневич.