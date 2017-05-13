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10:14 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске кардиохирурги провели операцию ребенку с половиной сердца

Красноярские кардиохирурги спасли ребенка с половиной сердца. Мальчик родился со сложнейшим пороком. При этом малыша, сам он из Еврейской автономной области, отказывались госпитализировать в других регионах.

Источник: Вести - Красноярск

Четырехмесячный Игорь ничем не отличается от обычных детей. Но еще совсем недавно его сердцу не хватало второй половинки. За, казалось бы, романтическим образом скрывалась страшная патология: левый желудочек — половина сердца, — был почти не развит. Кровь не качалась должным образом. В родной для него Еврейской автономной области матери сказали: ребенок не выживет. Но мальчик был долгожданным и Татьяна Костеневич решила бороться и поехала в Красноярск с Дальнего Востока.

«Кардиохирург сказал: “С таким пороком сердца Хабаровск не оперирует”. Прямо там и написал: “С летальным исходом”. Я поехала с надеждой, большой надеждой, что все будет все-таки хорошо», — рассказывает мама Татьяна Костеневич.

Мальчика прооперировали уже на второй день после рождения.

С диагнозом: гипоплазия левых отделов сердца, без хирургического вмешательства 96 процентов маленьких пациентов умирают в первые месяцы жизни. На операционном столе человека охлаждают до 18 градусов, чтобы защитить внутренние органы от нехватки кислорода.

«То есть, на 40 минут — это безопасное время, выключаются все системы. У пациента нет каких-либо проявлений жизнедеятельности», — объясняет заведующий детским кардиохирургическим отделением красноярского кардиоцентра Алексей Ильин.

Гипоплазия левых отделов сердца — сложный порок. Операции по его устранению проводят лишь около четверти века. Летальность даже после вмешательства, в лучшем случае — сорок процентов. Опаснее русской рулетки. Благодаря красноярским кардиохирургам четырехмесячный Игорь идёт на поправку.

Владимир БОГОМОЛОВ

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