Известная уфимская писательница Алла Докучаева и её муж, физик Семен Шапиро отметили бриллиантовую свадьбу

А совсем недавно на прилавках Уфы появился результат их совместного труда — научно-фантастический роман «Суд Божий». Секретами творческой и совместной жизни они поделились с Алексеем Медведевым. 30 лет Алла Докучаева проработала журналистом в «Вечерней Уфе».

На стене грамоты и картины — подарки от благодарных героев её сюжетов. Кроме того, до сих пор она пишет детективы и рассказы. Последнее произведение, опубликованная в «Бельских просторах» повесть об известном космонавте Урале Султанове.

Пока жена изучает свежий выпуск журнала, муж работает над новой книгой. Только это не художественное произведение, а пособие по физике.

Несмотря на пенсионный возраст — Семен Шапиро до сих пор работает — год назад его пригласили преподавать в медицинский университет.

Казалось бы, обычный день, но таких дней у супругов было больше 20 тысяч. Сегодня у них 60 лет совместной жизни. А недавно они написали совместную книгу — «Суд Божий».

В романе два молодых ученых пытаются разработать и собрать прибор, который может расшифровывать информацию о мыслях и чувствах всех живших и ныне живущих людей, спрятанную в особой зоне земного поля.

Семен Шапиро отвечает за научную часть книги, а Алла Докучаева — за художественную составляющую.

Главные герои Сергей и Нателла очень похожи на своих создателей. Выяснить время было — она училась в школе, он был уже студентом. А встретились они во время каникул в Подмосковье. Секрет их семейного счастья в постоянном движении, даже сейчас в их творческих планах мемуары о прожитой жизни, которая неотрывна от истории России. За 60 лет многое изменилось вокруг, но есть и вещи, которые остались неизменными.