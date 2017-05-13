Букмекеры поставили Португалию на первое место в борьбе за хрустальный микрофон «Евровидения-2017»

По прогнозам букмекеров, в течение всего времени ставок отдававшим лавры победителя итальянцу Франческо Габбани, титул достанется португальцу Сальвадору Собралу.

Итальянец сместится на второе место, а третье займет Кристиан Костов из Болгарии. Четвертую строчку займет Бельгия, пятую — Швеция. На шестом месте будет Великобритания, на седьмом — Румыния. Хорватия, Армения, Франция закроют топ-10 финала «Евровидения-2017».

Интрига конкурса «Евровидение-2017» будет раскрыта 13 мая. Представитель какой страны увезет хрустальный микрофон и лавры победителя «Евровидения», узнаем очень скоро.

Беларусь букмекеры видят на 20-й позиции.

«Болею за наших ребят. Считаю, что есть все шансы на победу! У меня такое предчувствие, — поделился впечатлениями Александр.