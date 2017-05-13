Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Мышцы способны чувствовать сахар
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Савченко назвала участников АТО быдлом и отребьем – СМИ
"Трамп унизил главу МИД Украины": соцсети обсудили
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
"Я знаю, что любима и люблю": Анисина показала себя с Джигурдой
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
11Война в карикатурах
14События недели в фотографиях
22По миру прошел Первомай
11:00 (мск), источник: БЕЛТА

Букмекеры поставили Португалию на первое место в борьбе за хрустальный микрофон «Евровидения-2017»

13 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Букмекеры поставили Португалию на первое место в борьбе за хрустальный микрофон «Евровидения-2017», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По прогнозам букмекеров, в течение всего времени ставок отдававшим лавры победителя итальянцу Франческо Габбани, титул достанется португальцу Сальвадору Собралу.

Итальянец сместится на второе место, а третье займет Кристиан Костов из Болгарии. Четвертую строчку займет Бельгия, пятую — Швеция. На шестом месте будет Великобритания, на седьмом — Румыния. Хорватия, Армения, Франция закроют топ-10 финала «Евровидения-2017».

Интрига конкурса «Евровидение-2017» будет раскрыта 13 мая. Представитель какой страны увезет хрустальный микрофон и лавры победителя «Евровидения», узнаем очень скоро.

Беларусь букмекеры видят на 20-й позиции.

«Болею за наших ребят. Считаю, что есть все шансы на победу! У меня такое предчувствие, — поделился впечатлениями Александр.

Победитель 62-го международного конкурса песни «Евровидение» станет известен в ночь с 13 на 14 мая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Раньше 9 часов уроки начинать не надо - Лукашенко
Гороскоп с 15 по 21 мая для всех знаков зодиака
Раньше 9 часов уроки начинать не надо - Лукашенко
Fox: Трамп посоветовал России и Украине помириться
Пхеньян: будем вести диалог с США при надлежащих условиях
Источник рассказал подробности ремонта «Адмирала Кузнецова»
Определены лучшие голы восьмого игрового дня ЧМ-2017
В России повышается минимальная розничная цена на водку
Букмекеры назвали главного претендента на победу в «Евровидении»
Первую государственную русскоязычную школу откроют на Манхэттене
Спорт
Хоккеисты сборной России сыграют со словаками на чемпионате мира Российская команда является лидером группы А и в случае очередного успеха гарантирует себе место в четвертьфинале
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь