РЭО ГИБДД в Свердловской и Тюменской областях 13 мая работать не будут
В ГИБДД двух уральских регионов сообщили, что
В ГИБДД двух уральских регионов сообщили, что
«По техническим причинам 13 мая 2017 года государственные услуги во всех отделениях РЭО ГИБДД Свердловской области временно не оказываются. Приносим свои извинения за возникшие неудобства», — сообщили Накануне.RU в региональной Госавтоинспекции.
Такая же ситуация и в Тюменской области.
«В связи с мероприятиями по профилактике программного обеспечения
О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.