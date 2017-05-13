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10:59 (мск), источник: Nakanune.ru

РЭО ГИБДД в Свердловской и Тюменской областях 13 мая работать не будут

В ГИБДД двух уральских регионов сообщили, что регистрационно-экзаменационные подразделения сегодня работать не будут.

«По техническим причинам 13 мая 2017 года государственные услуги во всех отделениях РЭО ГИБДД Свердловской области временно не оказываются. Приносим свои извинения за возникшие неудобства», — сообщили Накануне.RU в региональной Госавтоинспекции.

Такая же ситуация и в Тюменской области.

«В связи с мероприятиями по профилактике программного обеспечения регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Тюменской области 13 мая работать не будут. Приносим извинения за неудобства», — отметили в ведомстве.

О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

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