Днем 14 мая в Беларуси будет до 20 градусов тепла

Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха ночью составит 1−7 градусов со знаком плюс, по северо-восточной части в отдельных районах — от нуля до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до 14−20 градусов тепла.

«В выходные погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачности будет мало, осадки на большей части страны прекратятся, а в дневные часы будет светить солнце. Ночью и утром будет еще по-весеннему прохладно, а днем установится вполне комфортная погода, — рассказал синоптик.

Опасных метеорологических явлений не ожидается.