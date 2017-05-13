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10:56 (мск), источник: БЕЛТА

Днем 14 мая в Беларуси будет до 20 градусов тепла

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днем 14 мая в Беларуси воздух прогреется до 20 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха ночью составит 1−7 градусов со знаком плюс, по северо-восточной части в отдельных районах — от нуля до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до 14−20 градусов тепла.

«В выходные погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачности будет мало, осадки на большей части страны прекратятся, а в дневные часы будет светить солнце. Ночью и утром будет еще по-весеннему прохладно, а днем установится вполне комфортная погода, — рассказал синоптик.

Опасных метеорологических явлений не ожидается.

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