Свыше 500 человек стали слушателями ночной оперы в московском метро

«Слушателями ночной оперы на станции “Деловой центр” стали более 500 человек. Среди приглашенных гостей были работники, коллеги и друзья московского метро, а также победители конкурсов, которые метрополитен проводил в своих официальных сообществах в социальных сетях», — рассказали в пресс-службе.

В московском метро исполнят оперу «Сильмариллион» на эльфийском языке

Оперу-ораторию на эльфийском языке квенья, выдуманном писателем-фантастом, автором романа «Властелин колец» Джоном Толкином, исполнил Академический большой хор РГГУ и Президентский оркестр Российской Федерации.

Трансляцию концерта в прямом эфире на официальном сайте мэра и правительства Москвы наблюдали тысячи человек. Изображение передавалось с нескольких камер, расположенных в разных точках станции, чтобы зрители смогли в полной мере насладиться выступлением музыкантов.

Как отметил начальник метрополитена Дмитрий Пегов, проведение на станциях ночных концертов ко дню рождения московского метро уже стало хорошей традицией.

«Уже в восьмой раз мы собираем ценителей музыки ночью, чтобы показать, как меняется традиционное восприятие музыкальных произведений в неповторимой атмосфере погруженной в полумрак станции», — сказал Пегов.