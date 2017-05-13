Более чем в милиард леев обошлись в 2016 году нашим согражданам вещи, купленные в лизинг

Миллиард 200 миллионов леев потратили наши сограждане в прошлом году на ценные вещи, купленные в лизинг. Это на 142 миллиона больше, чем в 2015-ом.

Чаще всего в лизинг приобретали транспортные средства. Их общая стоимость превысила миллиард леев. В 2015 году этот показатель был на 100 млн ниже.

Кроме того, спросом у покупателей пользовались технологическое оборудование и недвижимость. На это у них ушло свыше 140 млн леев. Примечательно, что общая стоимость недвижимости, приобретённой в лизинг в 2014—2015 годы, в общем равна показателю прошлого года.

Изменилась и продолжительность сроков лизинга. Большинство покупателей брали ценные вещи на срок до пяти лет, в то время как в предыдущие годы — на срок до трёх лет. В большинстве случаев клиентами лизинговых компаний в 2016 году были предприятия и организации. Меньше ценностей приобрели физические лица.