На дорогах Ленинградской области ограничат движение
Росавтодор сообщает об ограничениях на дорогах Ленинградской области.
Росавтодор сообщает об ограничениях на дорогах Ленинградской области.
А-181 «Скандинавия»
— км 52−65 ограничение движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00;.
— км 158−159 ограничение движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00.
А-121 «Сортавала»
— км 30−31 ограничение движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00 (до
М-10 «Россия»:
— км 662−664 ограничение движения в сторону Москвы (левая сторона) с 08:00 до 20:00.
Кроме этого возможны большие пробки на КАДе.