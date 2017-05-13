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11:02 (мск), источник: ivbg.ru

На дорогах Ленинградской области ограничат движение

Росавтодор сообщает об ограничениях на дорогах Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

— км 52−65 ограничение движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00;.

— км 158−159 ограничение движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 30−31 ограничение движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00 (до 20.05.2017 г.);.

М-10 «Россия»:

— км 662−664 ограничение движения в сторону Москвы (левая сторона) с 08:00 до 20:00.

Кроме этого возможны большие пробки на КАДе.

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