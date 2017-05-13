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11:39 (мск), источник: ИА Татар-информ

Потяревшийся накануне в Нижнекамском районе мужчина нашелся

Поисковые работы велись с 19.37 12 мая до 00.32 сегодняшнего дня.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Сегодня около 8 часов утра 62-летний мужчина, которого накануне искали 23 человека, самостоятельно вышел из леса около деревни Оша в Нижнекамском районе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, накануне ИА «Татар-информ» сообщило, что накануне на поиски 62-летнего мужчины, который ушел в лес за грибами, отправились спасатели зонального поисково-спасательного отряда № 6, оперативная группа Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона и волонтеры. Всего 23 человека, из которых семь — сотрудники МЧС.

Поисковые работы велись с 19.37 до 00.32 сегодняшнего дня. Поиски результатов не дали, планировалось продолжить с утра, но около 8 часов утра мужчина вышел из леса самостоятельно.

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